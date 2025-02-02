‘Sektörde yer bulmak zor ama başaracağım’

C Takımı 2 filmi oyuncularından Billur Pınar Yılmaz ile sinema sektörünün akıbeti ile ilgili konuştuk. İlginize sunuyoruz...

Filmde yer almak sana nasıl bir deneyim sundu?

Bu projelerde çok eğlendim. Komedi filminde genelde setler çok eğlenceli oluyor ve çekimler eğlenceli geçiyor. Oyuncular da eğlenceli olunca, gerçekten eğlenerek para kazanmak harika bir şey. Oynamış olduğum karakter biraz baskın bir tip, kocasına istediğini yaptırmaya çalışan bir ev hanımı. Bu karakteri canlandırırken kendi hayatımdan ilham aldım. Kendi ilişkilerimde de baskın olmayı seviyorum, o yüzden karakterle çok rahat uyum sağladım.

Dram ve komedi türleri arasında geçiş yapmak zor muydu?

Aslında geçiş yapmak zor olmadı. Komedi filmlerinde oynamak çok eğlenceli çünkü bazı şeyleri abartarak oynayabiliyorsunuz. Dram ise daha duygusal ve karakterler arası ilişkilere dayalı bir şey. Her iki tür de farklı zevkler sunuyor. Her ikisini de seviyorum, o yüzden zorlanmadım.

'YENİ İSİMLERE KARŞI TEMKİNLİLER'

Kadın oyuncular olarak sektörde karşılaştığınız zorluklar nelerdir?

Sektördeki zorluklar kadın oyuncularla sınırlı değil aslında. Genel olarak tüm oyuncuların karşılaştığı zorluklar var. Yapımcılar yeni isimlere temkinli yaklaşabiliyorlar çünkü herkes yatırdığı parayı geri almak istiyor. Bu yüzden sektörde yer edinmek çok zor. Bu zorluklarla başa çıkmanın en iyi yolu hobiler edinmek ve sürekli aktif kalmak. Dans etmek ve piyano çalmak gibi hobilerim, oyunculuğumu da geliştirdi.

Dans videolarınız çok beğeniliyor. Dans eğitiminiz hakkında daha fazla bilgi verir misiniz? Oyunculuk kariyerinize dansın nasıl bir katkısı oldu?

Ben konservatuvar mezunuyum ve okulda da dans dersi aldım. bedenimi sürekli hareket halinde tutmam gerektiğini düşünüyorum. Dans, spor yapmanın en eğlenceli yolu ve bana çok keyif veriyor. Aynı zamanda dans, oyunculuğa da katkı sağlıyor. Bedeni esnetmek, ruhu da esnetiyor..

Cine Green adlı programın sunucusu olarak, oyunculuk kariyerinizle paralel bir yol izlemek nasıl bir deneyim oldu? Oyunculuk ve sunuculuk arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz?

Aslında, konservatuvara girmeden önce de sunuculuk yapıyordum. Bir çok tv programında çalıştım. Daha sonra oyunculuğa başladım ve bu alanda eğitim aldım. Konuşmayı çok seviyorum, insanları konuşturmayı da... Oyuncu olmasaydım, psikolog olmak isterdim. Hem oyunculuk hem de sunuculuk aslında birbirine benziyor. Oyunculukta karakter analizleri yapıyoruz, psikologlukta da benzer şekilde insanlar hakkında analiz yapıyoruz. Sunuculuk yapmayı seviyorum çünkü gelen konuklara hayatlarıyla ilgili merak ettiğim soruları soruyorum ve sohbet esnasında çok güzel şeyler öğreniyorum.

Bu programda, oyunculara farklı açılardan sorular sorarken en unutulmaz ya da en eğlenceli anınız ne oldu?

Gelen her konukla eğlenceli anlar yaşadım. Çünkü ekrandan tanıdığım insanları bir arada görmek, onları birebir tanımak çok farklı bir deneyim. Konuklarım rahat hissettiklerinde samimi bir ortam oluşuyor ve onların hayatındaki küçük detayları öğrenmek benim için unutulmaz anlar oluyor.

Oyunculuk dışında ilgi alanlarınız veya hobileriniz var mı? Bunlar sizin kişisel gelişiminize nasıl katkı sağlıyor?

Dans, şan eğitimi ve piyano gibi hobilerim var. Bunlar, kişisel gelişimime büyük katkı sağlıyor çünkü kendimi daha çok tanıyarak neyi isteyip neyi istemediğimi keşfettim.

Oyunculuk kariyerinizde gelecekte hangi tür projelerde yer almayı hedefliyorsunuz? Hem tiyatro hem de televizyon/sinema projeleri arasında bir tercih yapmanız gerekse, hangisini tercih edersiniz?

Tiyatro, sinema ve televizyonun her birinin kendine has güzellikleri var. Ancak televizyonun çalışma saatleri çok uzun olduğu için biraz daha son sırada yer alıyor. Sunuculuk da çok keyifli ve eğer programım istediği gibi giderse, uzun süre sunuculuk yapmayı düşünüyorum. Gelecekte ise biraz daha yazmak ve kendi projelerimi yapmak istiyorum. Tüm bu hedefler zamanla şekillenecek.

'İZMİR BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL'

Ege bölgesinde en sevdiğiniz yerler neresidir?

İzmir ve Ege Bölgesi benim için her zaman özel bir yere sahip. Alaçatı'nın huzurlu atmosferi ve kendine özgü güzellikleri beni çok etkiliyor. Bölgenin zeytinyağlı yemekleri ise tartışmasız bir efsane! Ege'nin bu lezzetleri ve sıcak insanları, burayı her zaman unutulmaz kılıyor.