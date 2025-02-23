Tarihi figürler ile akraba olan ünlüler

Ünlülerin aile geçmişleri araştırıldığında, beklenmedik bağlantılar, bazen hayranlarının çok önceden fark edemediği ve zamanla daha fazla dikkat çeken bir gizemi de beraberinde getiriyor. Bu tür bilgiler, ünlülerin sadece kariyerlerinden değil, aynı zamanda ailelerinin ve atalarının geçmişinden de beslenerek bir anlam kazanıyor. Kimi zaman bu bağlantılar, ünlülerin karakterlerine dair yeni bir ışık tutabiliyor veya onlara farklı bir bakış açısı kazandırabiliyor. Örneğin, Hollywood'un ünlü oyuncuları arasında, çok uzak akrabalık bağları bulan hayranlar, büyük bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar. Film endüstrisinin en tanınmış isimlerinden bazılarının, geçmişteki ünlü aktörlerle ya da hatta geçmişteki kraliyet aileleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde, bazı müzik dünyasının dev isimleri, müzikle iç içe büyüyen ailelerden geliyorlar ya da sanat tarihinin önemli isimleriyle akrabalık ilişkisi kurabiliyorlar.

ROBERT PATTİNSON - KAZIKLI VOYVODA

Robert Pattinson, Twilight serisindeki vampir Edward Cullen rolüyle tanınıyor. Ancak, soybilim araştırmacıları, Pattinson'un tarihin en ünlü vampir karakterlerinden birinin ilham kaynağı olan Kazıklı Voyvoda ile akraba olduğunu ortaya çıkardı. 15. yüzyılda yaşamış olan Kazıklı Voyvoda, Bram Stoker'ın "Drakula" karakterine ilham veren isim olarak biliniyor.

TAYLOR SWİFT - EMİLY DİCKİNSON

Taylor Swift, şu anda müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri. Amerikalı pop yıldızı, dünya çapında yüz milyonlarca albüm satışı ve milyarlarca dinlenme sayısına ulaştı. Bu başarıları ile dünya genelinde tanınan bir isim haline geldi. Yakın zamanda, soybilim araştırmaları yapan Ancestry.com sitesi, Taylor Swift'in, Amerikan edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Emily Dickinson ile akraba olduğunu ortaya çıkardı.

KİT HARİNGTON - ROBERT CATESBY

"Game of Thrones" dizisinin yıldızı Kit Harington, 2017 yılında BBC'nin "Gunpowder" adlı dizisinde, 1605'teki Barut Komplosu'nun lideri Robert Catesby'yi canlandırdı. Bu rol, Harington için oldukça kişisel bir anlam taşıyordu çünkü Robert Catesby, Harington'ın doğrudan atası. Harington'ın annesinin kızlık soyadı da Catesby'di. İlginç bir tesadüf olarak, Harington'ın babasının bir atası da o dönemde Parlamento Binası'ndaydı.

MEGHAN MARKLE - W. CHURCHİLL / W. SHAKESPEARE

Sussex Düşesi Meghan Markle, Amerikalı olabilir, ancak İngiliz kökenleri de oldukça derin. Soybilim çalışmaları, Meghan Markle'ın savaş zamanı Başbakanı Winston Churchill ve ünlü oyun yazarı William Shakespeare ile uzak akraba olduğunu gösteriyor. Markle, Churchill'in beşinci dereceden kuzeni, Shakespeare'in ise 13. dereceden kuzeni.

BENEDİCT CUMBERBATCH - RİCHARD III / ARTHUR CONAN DOYLE

Marvel Sinematik Evreni'ndeki Doctor Strange rolüyle bilinen İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, canlandırdığı başka bir karakterlerle şaşırtıcı bir bağlantıya sahip. Kendisi 2016 yılında, BBC'nin "The Hollow Crown" dizisinde Richard III'ü oynadı. Leicester Üniversitesi'ndeki bir soybilimciye göre, Cumberbatch, Richard III'ün 16. derece kuzeni. Bu uzak gibi görünebilir, ancak 15. yüzyıldaki bu kralla Cumberbatch arasında hâlâ anlamlı bir bağ bulunuyor. Hatta bu bağ nedeniyle 2015 yılında Richard III'ün yeniden gömülme töreninde bir şiir okumak üzere davet edildi. Cumberbatch ayrıca, 2010-2017 yılları arasında Sherlock Holmes karakterini canlandırdı. İlginç bir şekilde, Cumberbatch, Sherlock Holmes'un yaratıcısı Arthur Conan Doyle ile de 16. derecede kuzen.

TİLDA SWİNTON - ROBERT THE BRUCE

OSCAR ödüllü İskoç aktris Tilda Swinton, İskoçya'nın en büyük kahramanlarından biri olan Robert the Bruce ile akrabalık bağına sahip. Kendisi, Bruce'un 19 kuşak uzaktan torunu. Robert the Bruce, 1306-1329 yılları arasında İskoç Kralı olarak görev yapmış ve Bannockburn Muharebesi'nde kazandığı zaferle İskoçya'yı İngiliz hakimiyetinden kurtarmıştı.

OZZY OSBOURNE - JESSE JAMES / ÇAR II. NİCHOLAS

Black Sabbath'ın baş solisti Ozzy Osbourne, belki de en ilginç soy ağaçlarından birine sahip. DNA araştırmaları, kendisinin MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında hayatını kaybeden antik Romalılarla ve Vahşi Batı'nın ünlü kanun kaçağı Jesse James'le, hatta Rusya'nın son İmparatoru Çar II. Nicholas ile bağlantısı olduğu da gösteriyor.

EDWARD NORTON - POCAHONTAS

Tarihi figürlerle akraba olan ünlüler yazımızın sonuna geldik. Amerikalı aktör Edward Norton, ailesinin prenses Pocahontas ile akraba olduğu hikayeleriyle büyüdü. İlerleyen yıllarda bu konunun üzerine giden Norton gerçekten de akrabalık bağı olduğunu ispatladı. Norton, Pocahontas'ın 12. dereceden torunu olarak tanımlanıyor.