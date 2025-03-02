Göz makyajınız ile lifting etkisi yaratabilirsiniz

Göz makyajı sadece renk seçmekten ibaret değil. Doğru tekniklerle gözleri daha kalkık göstermek mümkün. İşin sırrı, yüzünüzü aşağı çekebilecek yanlış vurgulardan kaçınarak gözleri yukarı kaldıran detaylara odaklanmak. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? İşte gözlerinizi anında yukarı çekecek teknikler! Kaşlar, göz makyajının çerçevesi. Eğer düşük ve yuvarlak bir kaş yapınız varsa, gözlerinizi daha kalkık göstermek için kaş şeklinizi biraz düzleştirebilir ve hafifçe yukarı doğru kavis verebilirsiniz. Kaş kalemi ya da pudrası ile kaşınızın en yüksek noktasını belirginleştirerek daha "lifting" bir etki yaratabilirsiniz. Şeffaf kaş jelleriyle kaşlarınızı yukarı taramak da göz çevresine doğal bir lifting etkisi verir. Lifting etkili göz makyajında eyeliner olmazsa olmaz. Ama burada ince bir detay var: Kuyruğu aşağı değil, yukarı doğru uzatmalısınız. Göz kapağınızın bitiş noktasını referans alarak hafif yukarı kıvrılan bir eyeliner kuyruğu çizmek, gözlerinizi daha açık ve çekik gösterecektir.

KAPATICIYI DOĞRU UYGULAMAK

Daha yumuşak bir etki için likit eyeliner yerine koyu kahverengi veya siyah göz kalemini fırçayla dağıtarak buğulu bir lifting görünümü de yaratabilirsiniz. Ya da renkli eyeliner'lar ile makyaj rutininize eğlenceli bir dokunuş katabilirsiniz. Göz altı kapatıcısını üçgen şeklinde sürüp dağıtmak, klasik ama artık eskimiş bir teknik. Daha modern ve lifting etkili bir görünüm için kapatıcınızı gözün dış köşesine ve kaşın dış tarafına doğru çekerek uygulayın. Bu, anında daha kalkık ve dinlenmiş bir ifade yaratır. Göz pınarına hafif bir aydınlatıcı eklemek ise taze bir dokunuş sağlar. Göz makyajında far kullanımı, lifting etkisi yaratmada büyük bir role sahip. Koyu renkleri göz kapağının katlanma bölgesine, dış köşeye ve hafifçe yukarı doğru dağıtarak gözleri yukarı kaldırabilirsiniz.

DAHA AÇIK VE TAZE BİR GÖRÜNÜM

İç köşeye ve kaş kemiğine aydınlatıcı eklemek ise gözlerin daha açık ve taze görünmesini sağlar. Kirpiklerinizin yönü bile yüzünüzde büyük bir fark yaratabilir. Maskara sürmeden önce kirpik kıvırıcı kullanarak kirpiklerinizi iyice kaldırın. Daha etkili bir sonuç için maskarayı kirpik diplerinden yukarı doğru uygulayın. Kat kat sürmekten korkmayın ama topaklanmayı önlemek için kirpikleri tarayarak ilerleyin. Daha hacimli kirpikler için çift maskara tekniğine de bir şans verebilirsiniz. Göz altına yoğun far veya kalem uygulamak, gözleri aşağı çekerek lifting etkisini azaltabilir. Alt kirpik diplerine hafif bir gölgelendirme yapmak yeterli olacaktır. Eğer alt göz kalemi kullanacaksanız, gözün tamamına sürmek yerine sadece dış köşeye hafif bir dokunuş yaparak daha dengeli bir görünüm elde edebilirsiniz.