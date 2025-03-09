İzmir’deki düğünlerinin vazgeçilmezi: Rumelili Samet

Geçen yıl 800 bin kişinin oy kullandığı bir yarışmada "Rumelilerin En İyi Sanatçısı" ödülünü de alan Samet Güneş, şimdilerde bir televizyon programında da sunuculuk yapıyor.

Müzik sevdan nasıl ve nerede başladı?

Müzik ile alakam 11 yaşına dayanıyor. Halk oyunları öğrenerek başlamıştım. Daha sonra etrafımdakiler sesimin güzelliğini de övmeye başlamışlardı.

Sağ olsun hocamın aldığı org ile kendi kendime çalıp şarkılar söyleyerek yeteneğimi geliştirdim.

Rumeli müziğinde idolün ve takip ettiklerin kimler? Bu yolda sana yardımcı olanlar var mıdır?

Bizim müziğimize öncülük etmiş, tüm Türkiye'nin tanıdığı rahmetli Arif Şentürk'ün hayranı olmamak elde değildi.

Onun sahnedeki hareketlerini dikkatlice takip ederdim.

İdolum hep oydu. İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında beğeniliyorum ki, davetler alıyorum sahne için.

Albümlerin var mı, bu konudan bahseder misin?

Bu zamana kadar Damat Aga ve Balkan Kızı olmak uzere iki single albümüm oldu. Bunun yanında Türkçe, Arnavutça, Makedonca okuduğum şarkıları da internet üzerinden paylaşıyorum. Çok beğeni alıyorlar çok seviniyorum.

İstanbul'da yaşıyorsun ama düğünler, konserler için Ege'de en çok hangi illere gidiyorsun ve yurtdışında hangi ülkelere gittin?

Evet İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyorum. Ama son zamanlarda düğün davetleri için İzmir ve Manisa adeta ikinci evimiz oldu. Yurt içinde özelikle İzmir, Manisa, Bursa, Sakarya, Eskişehir gibi illerde düğünlere, konserlere katılıyorum. Özellikle bahar aylarından başlayıp sonbahar bitimine kadar İzmir ve Manisa'daki etkinlik ve düğünlerde çalıp şarkı söylüyoruz ekibimizle. Yurt dışında Belçika İsviçre, Makedonya, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesınde düğünlere ve konserlere gidiyorum.

Düğünler dışında katıldığın etkinlikler oluyor mu? Kadılar matinesi düzenliyorsun, bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar matinesi fikri kadın hayranlarımızdan çıktı. İlk matinemiz için 700 kişilik yer vardı ama sığmadık salona. Bursa'da da böyle bir etkinliğimiz oldu. İzmir ve Manisa'dan da davet var, onların da planlamasını yapıyoruz. Bu arada Egeli hemşehrilerimizin ilgilerine buradan teşekkür ediyorum.

Senden en çok istek alınan şarkının ismini söyler misin?

Damat Ağa ve Balkan kızı.

Yaptığın televizyon programından bahseder misin?

Kıymetli yol arkadaşım ve aynı zamanda hocam Hatullah Vardar ile bir özel televizyonda her pazartesi akşamları sevenlerimizin karşısına çıkıyoruz.

İleriye dönük müzikle ilgii planlarından bahseder misin?

Rumeli ve Balkan türkülerini ne kadar daha çok tanıtabilirsem kendimi başarılı sayacağım.

Şimdi yeni albüm hazırlığım var. Geçen yıl beni Rumeli Müziği'nin bir numarası seçen hayranlarıma güzel sürprizlerim olacak.