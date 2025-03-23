Duayen turizmci kanser savaşını bu kitapta anlattı

Popçu Edis'in annesi ve aynı zamanda İzmir'deki bir otelin genel müdürü olan Sevil Görgülü (61), yıllarca mücadele ettiği metastatik kolon kanserini 2023'te yenmeyi başardı. Deneyimli turizmci, bu hastalığın son evrelerindeyken hazırladığı blog yazılarını da başkalarına ilham olması düşüncesiyle kitaba dönüştürdü.

Hayata tutunmaktan asla vazgeçmediği için kitabına "Pes Etmek Yok" adını veren Sevil Görgülü, Alsancak'ta düzenlenen imza gününde okuyucuları ve dostlarıyla buluştu. Kitabın tüm gelirini Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'na (KİTVAK) bağışlayan Görgülü, Vakfın Başkanı İklil Ulueren başta olmak üzere yüzlerce okurun ilgisiyle karşılaştı.

'ASLA PES ETMESİNLER'

7 yıl boyunca savaş verdiği ve başarılı olduğu kanserle mücadele yöntemini herkese aktarmak için bu kitabı hazırladığını dile getiren Görgülü, "Neler yaptığımı, nasıl mücadele ettiğimi yazayım ki başkalarına da örnek olsun, ışık olsun istedim. Bir kişiye bile faydam olsa benim için çok önemli. Yaptıklarımın işe yaradığını, izlediğim yolun iyi olduğunu ve hastalığı yenmemi sağladığını gördüm" şeklinde konuştu. "Benimle aynı savaşı verenlere ışık olabilmek ve bir parça da olsa umutlarını asla kaybetmemelerini sağlamak için bu yola girdim" diyen duayen turizmci, "Kanser hastaları asla pes etmesin. Tedavide kemoterapi ağır gelebilir belki ama korkmasınlar. O yan etkilerin geçeceğini bilsinler. Hastalığı yok saysınlar. Kansere grip muamelesi yapsınlar. Ben öyle yaptım. Normal hayatlarına devam etsinler. Hayattan kopmayın, başaracağınızdan emin olun, kendinize güvenin. Kanserden korkmayın. Kanser sizden korksun. Onunla yaşamayı ve savaşmayı öğrenin" tavsiyesinde bulundu. Kanser tedavisinin aileyle birlikte ortak yürütülecek bir mücadele olduğunu özellikle vurgulayan Sevil Görgülü, "Aile desteği iyileşmemizdeki en önemli motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle kitabımı bu savaşta beni yalnız bırakmayan, sürekli destek veren oğlum Edis'e ve aileme ithaf ediyorum" dedi.