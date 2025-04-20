Bu kez uzaya gidiyoruz! Fincan’ın ‘Zuziba Kayboldu’ kitabı raflarda!

Halil Fincan'la uzayın kıvrımlarında dolaşırken, bir gezegene enerji veren pilin neden bu kadar önemli olduğunu, dipdup diye konuşan bir uzaylının nasıl bu kadar sevilebildiğini, ve elbette içimizdeki çocuğun hala nasıl nefes aldığını konuşuyoruz. Uzay boşluğunda kaybolmuş kahkahalar, çılgınca yarışlar, tuhaf yaratıklar ve çizgi filmlerle beslenen bir hayal gücünün haritası bu söyleşide sizi bekliyor. Emniyet kemerlerinizi takın; çünkü bu sefer gerçekten uzaya gidiyoruz!

'EĞLENCELİ BİR DURAK'

. 2021 yılında tanıştığımız Yaramaz Uzaylı Pobi, 'Zuziba Kayboldu' isimli yepyeni bir macerası ile geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. İkinci kitap fikri nasıl doğdu?

Aradan geçen sürede Pobi ile ilgili çok güzel geri dönüşler aldım. Sadece çocuklardan da değil ebeveynlerinden de öyle harika mesajlar geldi ki. Hele sınıfça Yaramaz Uzaylı'nın okunduğu bir fotoğraf karesi var ki unutamam. Pobi çok renkli bir karakter. Bu nedenle yazması da çok eğlenceli. 'Dip dup...' diye konuşan, istediği şekle girebilen, parmak boyunda yaramaz mı yaramaz bir uzaylı. Açıkçası ilk kitabı yazarken devamını yazıp yazmayacağımı bilmiyordum. Fakat dünyada geçen ilk kitabın aksine bu kez tam tersine Pobi'nin tanıştığı insanlar onun gezegenine gitseler nasıl olur diye düşündüm. Yani Bordabolos'a. Bu da yine ilk kitapta Pobi'nin peşinden gelen Uzay Polisi Zuziba'nın ve gezegene enerji veren Borda Pili'nin ortadan kaybolmasıyla gerçekleşiyor. Bambaşka canlılar, ilginç gezegenler ve çılgın bir macera. Yani bu sefer uzaya gidiyoruz.

. Kitabın ilk satırlarını yazarken aklında nasıl bir gezegen vardı?

Kitapta aslında bir değil üç gezegen var. Bordabolos, Gigibabbu ve Rabarug. Tabii asıl mekanımız Bordabolos. Buraya enerji sağlayan Borda Pili ortadan yok olunca karanlık tehdidi ile karşı karşıya kalmış yani panik havasındaki bir gezegen fikri ile yola çıktım. Başka gezegenleri dahil etme fikri ise yazarken gelişti. Özellikle Gigibabbu gezegeninin hikayenin seyrinde son derece eğlenceli bir durak olduğunu söyleyebilirim.

. Kitabın dünyalı karakteri Melis ile Pobi arasındaki bağ nasıl bir bağ sana göre?

Melis çok akıllı bir kız. Pobi'yi çok seviyor. Hatta ilk kitapta yaşadıkları macera sebebiyle günün birinde onu tekrar görebilmeyi istiyor. Ve dileği yerine geri geliyor. Pobi de onu çok seviyor. Dünyaya dönme sebebinin bir nedeni de bu aslında. Ve bu kez biraz daha aklı başında bir Pobi var. Elbette yine zaman zaman yaramazlık yapmadan duramıyor. Ayrıca Melis'in annesi Aylin Hanım'ı da es geçmemeli. Bu hikayedeki önemli isimlerden biri.

'HEM HEYECANLI HEM KOMİK'

. Hikayedeki en sevdiğin bölüm hangisi oldu?

Okurların bu bölümü okurlarken ne hissetmelerini istedin? Gigibabbu Gezegeni'ndeki bölüm olabilir. Çünkü burada yaşananların hem heyecanlı hem komik olmasını istedim. Ve okuyanların da tam da böyle hissetmesini umarak yazdım. Mesela burada uzay araçlarının yarıştığı bir bölüm var ki Pobi yine devreye giriyor. Ayrıca gezegendeki tuhaf görünümlü uzaylılar ve konuştukları dil, Kral Mob, Aylin Hanım'ın ilginç hamlesi, hepsi bu bölümü özel kılıyor.

.Hikayenin sonunda çocuklara bırakmak istediğin en önemli duygu nedir?

Son sayfayı çevirdiklerinde eğlenmişlerse ne mutlu bana. Sonuçta kurmaca bir metin, fantastik, sıra dışı bir hikayeden bahsediyoruz. Tüm bu fantastik olaylar örgüsünün elbette bir mesajı da var. Onu da okurken görecekler.

'SADECE YAZMIYORUM'

.Yazarken çocukların hayal gücüne ulaşmak için özel bir yöntem izliyor musun?

İçimdeki çocuktan yardım alıyorum belki de. O çocuk fiziki olarak büyüse de okudukları, izledikleri ve dinledikleri karşısında duyduğu heyecan yol haritam oldu. Ben de E.T. ile büyüdüm mesela. O da en çok bilinen uzaylı hikayelerinden. İlk izlediğimde İlkokul 1'deydim. Ağzım açık perdeye bakakalmıştım. Sadece çocuk kitapları yazmıyorum, okuyorum da elbette. Hala çizgi filmleri takip ediyorum. Sonra biriken onca şey yeni bir fikir ortaya çıkarıyorsa bilgisayarın başında buluveriyorsun kendini.

.Pobi ve Zuziba'nın yeni maceraları olacak mı?

Ve son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Onu zaman gösterecek. Neden olmasın, olabilir. Şu an bambaşka hikayelere dalmış durumundayım. Yeri gelmişken yayınevim İthaki Çocuk'a, hem Yayın Yönetmeni hem de kitabımızın editörü olan Alkım (Özalp) Hanım'a, müthiş çizgileriyle renk katan Merve Kaya'ya, kapak tasarımını yapan Elif Kar'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Yepyeni maceralarda buluşmak üzere.

ZUZİBA KAYBOLDU

Yaramaz uzaylı Pobi'nin gezegeni Bordabolos'ta bir sorun var, gezegene enerji sağlayan Borda Pili kayıp! İşin kötüsü, onu bulabilecek tek kişi olan Uzay Polisi Zuziba da ortalarda yok. Dünya'ya geldiği zaman işleri karıştıran Pobi, önceki macerasında ona eşlik eden Melis ve ailesinden yardım istemeye karar veriyor. Birçok gezegen, türlü türlü uzaylı, yarışlar ve sürprizlerle dolu yeni serüvenlerinde Pobi ve Melis'e siz de katılın!

İMZA GÜNÜ 25 NİSAN'DA

Halil Fincan 25 Nisan Cuma günü İzmir Kitap Fuarı'nda minik okurlarıyla buluşacak. Kültürpark'ta İthaki Çocuk Yayınevini'nin standında gerçekleşecek imza etkinliği saat 12.00'de başlayacak. Fincan, yeni kitabı Zuziba Kayboldu'nun dışında, Bay Kaduf'un Acayip Makinesi, Yaramaz Uzaylı, Bay Kaduf'un Zıp Zıp Koltuğu ve İmza Karga isimli kitaplarını da imzalayacak