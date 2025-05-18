Makyaj yaparken göz sağlığınızdan olmayın

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, bilinçsizce yapılan göz makyajının alerjilere, göz enfeksiyonlarına ve tahrişe bağlı cilt hastalıklarına neden olabileceğini konusunda uyarıda bulundu. Makyaj malzemeleri kişisel kullanım için olmalısı gerektiğini ve açıldıktan sonra genellikle 3-4 ay içinde bitirilmesi gerektiğini sölyeyen İpçioğlu, "Aksi takdirde bakteri üremesi riski artar. Ayrıca, göz makyajı yapılırken eyeliner ve göz kalemi gibi ürünler gözün iç kısmına uygulanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

HATALARA DÜŞMEYİN

Kozmetik ürün kullanımında pek çok hata yapıldığını ve bunlardan birinin de makyaj malzemelerinin başkalarıyla paylaşılması olduğunu söyleyen İpçioğlu, "Göz enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiye makyaj malzemenizi verirseniz, gözünüz enfeksiyon kapabilir.

Mağazalarda veya ortak kullanım alanlarında bulunan deneme ürünleri de göz sağlığınızı tehdit edebilir. Her kozmetik ürünü gibi makyaj malzemelerinin de belirli bir kullanım süresi olduğuna dikkat edilmeli. Makyaj malzemeleri açıldıktan sonra belli bir süre içinde kullanılmalıdır. Bu süre genel olarak 3 ya da 4 ay olarak kabul edilmekle birlikte, makyaj malzemesinin özelliğine göre süre değişebilir. Kullanım süresi dolan malzeme bitmese bile atılmalıdır. Çünkü süresinden daha fazla kullanılan makyaj malzemelerinin hemen hemen hepsinde bakteri ürediği kanıtlanmıştır" diye konuştu.