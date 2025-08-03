Güneş hayat veren ışık mı sessiz tehlike mi? -2

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, güneşin zararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erten açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Güneş, yaşamın temel enerji kaynağıdır ve sayısız faydası bulunsa da kontrolsüz ve aşırı güneş ışınına maruz kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ultraviyole (UV) ışınlarının biyolojik etkileri, bilim insanları tarafından uzun yıllardır araştırılmakta ve özellikle cilt, göz ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bilinmektedir. Bu bölümde, güneşin zararlarını bilimsel temellere dayanarak ele alacağım.

CİLT KANSERİ RİSKİ

Aşırı güneşe maruz kalmak, özellikle ultraviyole (UV-A ve UV-B) ışınlarına uzun süreli maruziyet, cilt kanseri riskini artırır. En tehlikeli tür olan melanom, doğrudan güneş ışığına bağlı DNA hasarının bir sonucu olarak gelişebilir. Çok hızlı ilerleyen ve sonuçları ölümcül olabilen bir kanser türüdür. Özellikle çocuklar ve ileri yaşlarda dikkat edilmelidir. Bilimsel çalışmalar, güneş yanığı öyküsünün ve çocuklukta yoğun güneş maruziyetinin ilerleyen yaşlarda melanom gelişme riskini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Bazal hücreli karsinom (BCC) ve skuamöz hücreli karsinom (SCC) da güneşe bağlı yaygın cilt kanseri türleridir. BCC nispeten masum, SCC ise çok tehlikelidir.

FOTO YAŞLANMA

UV ışınları, ciltteki kolajen ve elastin liflerine zarar vererek ciltte erken yaşlanmaya neden olur. Bu süreç, "foto yaşlanma" olarak adlandırılır ve şu belirtilerle kendini gösterir: Kırışıklıklar, Leke oluşumu, Cilt elastikiyetinde azalma, Kuruluk ve mat görünüm. Güneş ışınları, koruyucu gözlük kullanılmadan doğrudan göze ulaştığında, çeşitli göz hastalıklarına neden olabilir: Katarakt: UV-B ışınları, göz merceğinde bulanıklığa yol açar ve katarakt gelişme riskini artırır. Pterjium: Gözün beyaz kısmı üzerinde gelişen anormal doku büyümesidir. Makula dejenerasyonu: Gözün retina bölgesinde meydana gelen hasarla merkezi görmeyi etkiler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelindeki katarakt vakalarının %20'si UV ışınlarına aşırı maruz kalmayla ilişkilidir.

YANIK OLUŞUMU

Güneş yanığı, özellikle UV-B ışınlarının neden olduğu akut bir cilt iltihabıdır. Ciltte kızarıklık, şişlik, ağrı ve su toplaması gibi belirtilerle ortaya çıkar. Güneş yanığı, sadece rahatsızlık verici bir durum olmakla kalmaz, aynı zamanda cilt hücrelerinin DNA'sına zarar verir, bu da kansere giden süreci başlatabilir. UV ışınlarının bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu durum, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma mekanizmalarını zayıflatabilir. Bazı bireylerde güneşe karşı anormal cilt reaksiyonları gelişebilir. Bu duruma fotodermatoz adı verilir. En yaygın örneklerden bazıları: Polimorf ışık patlaması: İlkbaharda sık görülen kaşıntılı döküntüler, Güneş alerjisi: Deride aşırı hassasiyet ve kaşıntı, Lupus hastalarında güneşe karşı tetiklenme.

KORUNMA YOLLARI

Güneş ışınları, özellikle ultraviyole (UV-A ve UV-B) ışınları, uzun süreli ve korunmasız maruz kalındığında cilt kanseri, erken yaşlanma, göz hastalıkları ve bağışıklık sistemi sorunlarına yol açabilir. Ancak doğru yöntemlerle bu zararlardan etkili bir şekilde korunmak mümkündür. Aşağıda, bilimsel olarak önerilen başlıca korunma yöntemlerini bulabilirsin:

1. GÜNEŞ KREMİ (GÜNEŞ KORUYUCU) KULLANIMI

. SPF (Sun Protection Factor) değeri en az 30 olan, geniş spektrumlu (hem UV-A hem UV-B'ye karşı koruyucu) ürünler tercih edilmelidir.

. Krem, dışarı çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı ve her 2 saatte bir yenilenmelidir (özellikle terleme veya yüzme sonrası).

. Yüz, kulak, boyun, eller ve ayaklar gibi açıkta kalan tüm bölgeler korunmalıdır.

2. GÖLGEYİ TERCİH ETMEK

. Güneş ışınlarının en dik ve zararlı olduğu saatler olan 10:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınılmalıdır.

. Gölgelik alanlarda bulunmak veya şemsiye, tente gibi koruyucular kullanmak UV maruziyetini azaltır.

3. KORUYUCU GİYSİLER GİYMEK

Uzun kollu giysiler, pantolonlar ve sık dokunmuş kumaşlar tercih edilmelidir.

. Özellikle UPF (Ultraviolet Protection Factor) özelliğine sahip giysiler ekstra koruma sağlar.

. Geniş kenarlı şapkalar boyun, yüz ve kulakları korur.

4. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAK

UV ışınlarını %100 filtreleyen sertifikalı güneş gözlükleri, gözleri katarakt ve diğer UV kaynaklı göz hastalıklarına karşı korur.

Göz çevresi cildi de hassas olduğu için gözlük, bu bölgeyi korumada yardımcı olur.

5. BEBEKLERİ VE ÇOCUKLARI KORUMA

Bebekler (özellikle 6 aydan küçükler) doğrudan güneş ışığına çıkarılmamalıdır. Çocuklarda cilt daha hassas olduğundan, koruyucu kıyafetler ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır.

Güneş yanıkları çocuklukta yaşandığında, ileriki yaşlarda cilt kanseri riski ciddi şekilde artar.

6. YÜZME VEYA TERLEME SONRASI GÜNEŞ KREMİNİ YENİLEMEK

. Suya dayanıklı (water-resistant) olsa bile, güneş kremi yüzme, duş veya terlemeden sonra mutlaka tekrar sürülmelidir.

. Kum, su ve kar gibi yüzeyler güneş ışığını yansıttığı için gölgede bile UV'ye maruz kalınabilir.

7. SOLARYUMDAN UZAK DURMAK

. Solaryum cihazları yapay UV ışığı üretir ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde artırır.

. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), solaryumu "kanserojen madde" kategorisine almıştır.