Antik kent, modern vizyon: Side

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yapılan yatırımlarla bir yandan tarihi doku günü yüzüne çıkarılıyor, bir yandan da ziyaretçilere eşsiz bir görsel sunuluyor. Milattan önce 7. yüzyılda başlayan yaşantının devam ettiği Side Antik Kenti, gerek tarihi kalıntıları gerekse denizi, sahilleri, otelleriyle turizmde önemli merkezlerden biri haline geldi. Yarım ada şeklinde olan ve antik dönemdeki Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side, 1947'de başlatılan kazı çalışmalarıyla her yıl farklı bir yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında son yıllarda önemli yatırımların yapıldığı kentte, bir yandan geçmişin izleri ortaya çıkarılıyor, bir yandan da tarihi kalıntılar görkemli bir ortamda ziyaretçilere sunuluyor.

ARTIK GECELERİ DE AÇIK

Projenin sahadaki en güçlü örneklerinden biri haline gelen Side, gece müzeciliği ile özellikle gün batımı sonrası çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gündüz sıcak havadan kaçan ziyaretçiler, özel ışıklandırmayla aydınlatılan antik kentte, gece geçmişe yolculuğa çıkıyor. Antik tiyatro, agora, termal hamam, antik liman ve tapınaklar, gece ve gündüz ziyaretçilerini büyülüyor. Kültürel mirasını doğal güzellikleriyle birleştiren nadir destinasyonlardan biri olan kent, gündüz güneşle parlayan tarihi yapıları, gece ise ışıklandırılmış silüetiyle hem karadan hem denizden bakıldığında etkileyici bir manzara sunuyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Side'nin sadece Antalya için değil, Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın en önemli turistik destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Manavgat'ta yaklaşık 300 bin yatağın bulunduğunu belirten Zoroğlu, hem buraya gelen ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmelerini sağlamak hem de bölge halkına ekonomik katkı sağlamak amacıyla bölge turizmine önemli yatırım yapıldığını kaydetti. Kentte bir yandan kazı çalışmaları bir yandan çevre düzenlemeleri yapıldığını anlatan Zoroğlu, şunları söyledi: "Geçen yıl karşılama merkezini gündeme aldık ve başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Side arkeolojik alanı karşılama merkezine dönüştürdük. C ve B caddelerindeki alanlarda arkeolojik kazıları bitirdik, restorasyon çalışmalarını tamamladık. Side Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin ilk arkeoloji müzelerinden bir tanesi, 1969'da yapılan müzelerden biri. Eski dokusunu koruyarak müzeyi restore ettik ve ziyarete açtık. Gece ziyaret edilebilir hale getirdik. Side için simgesel bir yapı olan Apollon ve Athena tapınaklarında kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamladık, aydınlatarak ziyarete açtık." Side Antik Tiyatro'nun restorasyonunu da gelecek yıl tamamlayıp, kültür ve sanat etkinliklerini başlatmak istediklerini aktaran Zoroğlu, anıtsal çeşme ile ilgili restorasyon çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.