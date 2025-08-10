Kararsızlığın yansıması: Aboulomania

Hepimiz zaman zaman ne yapacağımıza karar veremeyebiliriz. Sabah ne giyeceğimizden, akşam yemeğinde ne yiyeceğimize kadar pek çok konuda kararsızlık yaşayabiliriz. Ancak bu durum kimi zaman basit bir tereddütten çok daha fazlasını ifade edebilir. Eğer gündelik hayatta alınması gereken en basit kararlarda bile felce uğramış gibi hissediyorsanız, bu durumun adı aboulomania olabilir. Aboulomania, bireyin sıradan kararları bile almakta ciddi zorluk yaşadığı, irade gücünün zayıfladığı bir ruhsal durumdur. Kelime kökeni Yunanca'da "istek" veya "irade" anlamına gelen boule sözcüğünden gelir. "A-boule" ise bu iradenin eksikliğini ifade eder. Bu kavram ilk olarak 19. yüzyılda Amerikalı nörolog William Alexander Hammond tarafından tanımlanmıştır. Modern psikiyatri literatüründe resmi bir tanı olarak yer almasa da, bu durumun yarattığı etkiler psikologlar ve psikiyatrlar tarafından oldukça ciddiye alınır. Kararsızlık hepimizin deneyimlediği bir durumdur. Ancak aboulomania, sıradan bir kararsızlık hali değildir. Bu durum, bireyin hayatını doğrudan etkileyen, ilişkilerini zorlaştıran, mesleki ve sosyal işlevselliğini bozan bir psikolojik çıkmazdır. Bu bireyler, karar verirken yoğun kaygı yaşarlar. Sadece büyük seçimlerde değil, gündelik en küçük kararlarda bile saatlerce düşünmek zorunda kalabilirler. Bazen bu kaygı o kadar büyür ki kişi, karar vermekten tamamen vazgeçebilir. Aboulomania tek bir sebepten kaynaklanmaz; genellikle birden fazla faktörün birleşimiyle ortaya çıkar.