İki parmaklı şampiyon

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Karpuzlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Muaz Erdem Madran, Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen uluslararası

yarışmada, olağanüstü bir performans sergiledi. Madran, yarışmada elde ettiği birincilikle Türkiye spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Doğuştan 8 el parmağı eksik olan ve küçük yaşlardan itibaren fiziksel zorluklarla mücadele eden Muaz Erdem Madran, atıcılık branşında azmi ve disiplini sayesinde kısa sürede Milli Takım'a seçildi. Madran Çekya'daki yarışmada rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Madran, elde ettiği bu başarıyla atıcılık branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim olmanın da sevincini yaşadı.

'HAYATA KÜSMEYİN'

Başarısı sonrası duygularını paylaşan milli sporcu Madran, "Milli Takım'da elimden gelenin en iyisini yaptım ve ay yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırdım. Bu madalya sadece bana değil, mücadele eden tüm engelli kardeşlerime ithaf olsun. Hayata küsmeyin, her şeyi başkasından beklemeyin. Azimli olun, inançlı olun. O zaman başarı kaçınılmaz olur."

BAŞARININ HİKAYESİ

Muaz Erdem Madran'ın elde ettiği bu büyük başarı, yalnızca spor alanında değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve ilham noktasında da önemli bir adım oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe genç sporcuyu ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.