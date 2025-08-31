Sahneye iddialı çıkan grup sözünü tuttu

İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Çim Konserleri serisinin kapanışında sahne alan Cenk Telkıvıran Orkestrası (CTO), enerjik yapıları ve geniş repertuarlarıyla dinleyicileri eğlenceye doyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ücretsiz düzenlenen etkinliğe, vatandaşların ilgisi fazlaydı.

'DEDİĞİMİZİ YAPTIK'

Ekibin solistleri Cem Doğangil, Atacan Ozan, Huriye Güleç Seren Eroğlu ve Pelin Üstün'ün yanı sıra sahnede görev alan dansçı kadrosu, yaptıkları gösterilerle geceyi daha da renklendirdi. 15 yıldır eğlenceli işlere imza atan grubun kurucusu Cenk Telkıvıran, "Ülkemizin her kesimine ve her tür müzik kültürünü seven kişilere hitap edebilen bir kadromuz var. Programın başında 'Dans etmeyen kimse kalmayıncaya kadar sahneden inmeyeceğiz' dedik ve dediğimizi de yaptık. Bu gece bizi izleyen herkesi coşturabilecek türden dopdolu bir repertuar sunduk. Gördüğümüz kadarıyla alanda eğlenmeyen kalmadı, herkes ayaktaydı" açıklamasını yaptı. Konserde 40'ın üzerinde parça seslendiren ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen "Senden Daha Güzel" şarkısını da söyleyen topluluk, gecenin kapanışını "İzmir Marşı" ile yaptı. Yaz döneminde İzmir ve çevre illerdeki düğün, festival ve şirket gecelerinde sahne alan, bu nedenle de konserlere vakit bulamayan CTO üyeleri, organizasyon vesilesiyle vatandaşlarla bir arada olmaktan keyif aldıklarını ifade etti.