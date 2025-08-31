Z kuşağının yeni nesil beslenme alışkanlığı

İngiltere ve ABD'de yapılan araştırmalar, gençlerin giderek daha erken saatlerde yemek yemeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor. 18:12 ortalamasıyla belirlenen yeni akşam yemeği saati, yalnızca programlara uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bedensel ritme de hizmet ediyor. Sosyal medya, sağlıklı yaşam eğilimleri ve wellness içerikleriyle büyüyen Z kuşağı, sindirim sisteminin en verimli çalıştığı saat aralıklarını, kan şekeri dengesini ve kaliteli uykunun önemini daha iyi kavrıyor. Erken yenen yemekler, yalnızca daha iyi bir gece uykusunu değil; cilt sağlığından ruh haline, enerji seviyesinden üreme hormonlarına kadar birçok sistem üzerinde olumlu etki yaratıyor.

Erken yemek yeme alışkanlığı, aynı zamanda aralıklı oruç (intermittent fasting) modelini andıran bir yeme düzenine de kapı aralıyor. Akşam yemeğini saat 17:30- 19:00 arasında tamamlamak, vücuda sindirimden dinlenmeye geçiş için zaman tanıyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede hücresel onarımı desteklediğini, yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceğini ve metabolizmayı daha verimli çalıştırabileceğini belirtiyor.

Akşam saatlerinde daha hafif, protein odaklı ve bitkisel bazlı besinler tercih eden genç nesil, aynı zamanda içki tüketimini azaltarak daha berrak bir yaşam biçimini de benimsiyor. Beslenme teknolojisi alanında çalışan Dr. Joseph Antoun, Z kuşağının bu değişimi yalnızca sağlıklı olmak için değil, bilinçli yaşlanmayı yönetebilmek için tercih ettiğini söylüyor. Sosyal medya sayesinde sirkadiyen biyoloji, bağırsak sağlığı ve hormonal denge gibi konularda farkındalıkları yüksek olan bu kuşak, yemeği sadece karın doyurmak ya da sosyalleşmek için değil; uzun ömürlü, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olarak görüyor. Protein tüketimi bu yeni beslenme düzeninde de önemli bir yere sahip. TikTok'ta popülerleşen proteinli tarifler, süzme peynir önerileri ve yüksek protein içerikli atıştırmalıklar, gençlerin günlük beslenme rutinlerine yön veriyor. Ancak burada da dikkat edilen bir başka unsur, protein kaynağının kalitesi ve zamanlaması. 18 yaş sonrası aşırı hayvansal protein tüketiminin yaşlanmayı hızlandırabileceği bilgisi, bitkisel kaynaklara yönelmeyi teşvik ediyor. Vücut ağırlığına göre belirlenen protein miktarı önerileri ve fonksiyonel ürünler, bu dengenin kurulmasına yardımcı oluyor.