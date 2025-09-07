Astroloji kraliçesi yorumladı: Başlangıçlar ve bitişler gündemde

KOÇ: Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bu hafta, bulunacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

BOĞA: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bu hafta, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz.

Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: Kazançlarınızı sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Siz, madde ve kariyer gücünüzü birlikte kullandığınız zaman, duygusal anlamda daha tatminkar oluyorsunuz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Yolları kapsayan ve kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir dönem. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.

ASLAN: Venüs burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bu hafta politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Sevdiğiniz kişi ile fikir alışverişi içinde olacak, disiplin duygularınızı kullanacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.

BAŞAK: Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Bir sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bu günde, sabırlı davranmakla kendinizi ispat edebileceksiniz.

Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve birlikte çalıştığınız kişilerin, belli bir potansiyeli olsun istiyorsunuz.

TERAZİ: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Çekici kişiliğiniz, sizi ön plana çıkarırken, birlikte çalıştığınız kişilerin üstün yönlerinden de, etkileneceksiniz. İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkileniyorsunuz.

AKREP: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecektir. Bu hafta hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz. Moralinizi bozan konuşmalar duymak istemediğiniz için, bazı konularda yorum yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.

YAY: Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli ve daha hoşgörülü davranmalısınız.

Bu dönem, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.

Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler gündemde olacak, ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Bu hafta her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları sağlamlaştırmak amacı içinde hareket ederken, eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

KOVA: Yapmanız gereken çok birçok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

Venüs karşıt evinizde ilerlerken, Plüton burcunuzda geri gitmeye devam ediyor.

Yaşantınızda ayrıntıcı ve kuralcısınız.

Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.

Bu hafta, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir hafta. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettireceksiniz.

BALIK: Yapmayı planladığınız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir hafta. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz.

Bu dönem kişisel çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını bilmeli ve çalışma sisteminizde karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.