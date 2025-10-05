Kültür çınarı Ahmet Balabanoğlu hayatını müziğe adadı!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Ahmet Balabanoğlu, hayatını müziğe adadı. İlerleyen yaşına rağmen kabam kemaneyi elinden bırakmayan Balabanoğlu, bağlama ve kabak kemaneyi ustalıkla çalarken, genç kuşaklara da müzik sevgisini aşılıyor. Eşini geçtiğimiz yıl kaybeden, 4 çocuk babası Balabanoğlu, yıllarca "Eski Topraklar" isimli müzik grubunda sahne aldı. Askerlik yıllarında komutanının kendisine bağlama verip, "Sen çalarsın" demesiyle müzik yolculuğu başlayan Balabanoğlu, terhis sonrası İzmir'den bağlama satın alarak kendi kendini geliştirdi. Hiç nota bilmeden, sadece kulak aşinalığıyla neredeyse tüm telli çalgıları çalmayı başardı.

KÜLTÜR ÇINARI

Balabanoğlu, uzun yıllar boyunca çeşitli kültürel etkinliklerde "Eski Topraklar" grubuyla sanatını icra etti. 2019 yılında, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı I. Yaşlılık Şûrası'nda Külliye'de sahne aldı. O anlarda kabak kemane ile "Yörük Ali Efe Türküsü"nü seslendiren Balabanoğlu, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Koçarlı Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aymelek Derneği, Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmen Evi iş birliğiyle yürütülen "Geçmişten Geleceğe Yöresel Kültürlerimiz" projesinde yer alan Balabanoğlu, 80 yaş üstü 6 usta arasında seçildi. Proje kapsamında bağlama, kabak kemane ve tef çalan Balabanoğlu, Koçarlı'daki 19 yetenekli ilkokul öğrencisine ders vererek yöresel ezgileri genç kuşaklara aktardı.

'ÇOK MUTLUYUM'

93 yaşında hâlâ kabak kemaneyi elinden bırakmayan Ahmet Balabanoğlu, hem Aydın'ın yaşayan kültür değerlerinden biri olmayı sürdürüyor hem de gençlere müziğin gücünü aktarmaya devam ediyor. Balabanoğlu, müzikle dolu hayatını şu sözlerle anlattı: "Çiftçilik yapıyorum ama ömrümü müziğe adadım. Askerlikten itibaren bu yaşıma kadar bağlama, keman, kabak kemane gibi birçok enstrümanı çaldım. 'Eski Topraklar' diye bir grubumuz vardı, ancak arkadaşlarım vefat edince artık ailem için çalıyorum. Hiç müzik eğitimi almadım ama kulak aşinalığıyla tüm parçaları icra edebiliyorum. Çocuklara müzik sevgisi aşıladım. Sanatın bir parçası olmaktan çok mutluyum."