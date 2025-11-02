Bu ayın burcu belli oldu: Sezgiler öne çıkıyor...

KOÇ

BOĞA

Koşullar ve içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor ve başarıyorsunuz da. Hedeflerinizi saptarken, karşıt düşünceler içinde sıkıştığınız anlar olacaktır.

Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerle evinizi kapsayan konularla ilgili ilginç günler geçireceksiniz.

İKİZLER

Sosyal yaşamınız içinde birlikte olduğunuz kişilerle aranızda aşk ve duygusallık gelişecek, romantik günler geçireceksiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelebilir ve güvenli bir dostluk örneği sergileyebilirsiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planlarınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana.

YENGEÇ

Hem sosyal hem de aşk ilişkileri çok iyi ilerleyecek. Satürn küçük ilişkilerinizi testten geçirecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olmanız ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacaktır.

ASLAN

Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz, fakat; birlikte çalıştığınız kişilerden de aynı performansı beklediğiniz için, bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bulunduğunuz konumu destekleyici kurs gibi kısa eğitim çalışmalarında bulunacaksınız. Bu detaylar işinizle ilgili size katkılarda bulunacak. Ani değişimler sizi yoracaktır ve duygusal karmaşa yaratacaktır. Fakat, bu size durum değerlendirmesini daha net yapmanızı sağlayacak.

BAŞAK

Günden güne gelişen ufkunuzla, daha büyük düşünmeye başlıyorsunuz ve kazancınız artmaya başlıyor. Doğal kural burada da çalışmaya başlıyor ve yeni bir oluşum zıtlıklarınız da beraberinde getiriyor. Yani, artan kazancınızla birlikte, harcamalarınızdaki artış göze çarpıyor. Aile içi ilişkilerinizi sosyal ilişkilerinizle birleştiriyorsunuz. Birbirinize maddi anlamda destekleriniz olacaktır. Kişiliğinizin ve düşüncelerinizin genişlediğini hissedeceksiniz.

İmkânsız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir.

TERAZİ

Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz. Bşilerle önemli kararlar alacaksınız. Partnerinizle paylaşımlarınızın ve satın alma duygunuzun artacağı günler içindesiniz.

İş arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi ve uzun sürecek birlikteliklerin gündeme gelmesi söz konusu olacak.

AKREP

Bu ay kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkmaktadır. Köklü kararlar alacaksınız. Değişen ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlar içinde çevrenin ilgisini çekeceksiniz. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Derin duygular içindesiniz. Yeni kazanç kapılarınız için, ırsatlardan faydalanacaksınız.

YAY

Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, belki de iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmiş yıllarınızda birçok hayal kırıklıkları yaşadınız. Enerjinize diyecek yok. Kişisel çabalarınız, her anlamda sonuç veriyor. Kariyer durumunuzla ilgili çok önemli değişiklikler görülmüyor. Ev yaşamınıza çok düşkün olmayan yapınız, aynı paralellikte kariyerinizi de etkileyebilir. Zorunlu bir taşınma ile iş değişikliği gündeme gelebilir.

OĞLAK

Engelleri sınav vererek atlatacaksınız. Kararlı ve temkinli hareket etmenize rağmen, aile yakınlarınızın düşüncelerinin de hayatınızda yeri olacaktır.

Bazıları baba mesleğini devir alabilir ve yeniden yapılandırabilirler. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Ciddi ve kurallı düşünmeye başlayacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız.

KOVA

İnsan ilişkilerinin özünü irdeleyen felsefi görüşlerinizdeki olgunluk, arkadaşlık ilişkilerinize yansıyarak, mükemmel iş birliklerini gündeme getirecek. Birlikte iş yaptığınız kişilerle uyumlu bir beraberliği arzu ediyor olmanıza rağmen gelişmelerin sizin çabalarınıza bağlı olmadığını görmek canınızın sıkılmasına neden olabilir. Yapacağınız planlarda gözden kaçırdığınız birçok noktayı gündeme getirmeli ve küçük ayrıntıları bir kez daha gözden geçirmelisiniz.

BALIK

Değişen ruh durumunuz nedeniyle, gizemli davranışlar içinde çevrenin ilgisini çekeceksiniz. Ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız.

Ortaklıklara açıksınız. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız.