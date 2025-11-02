Nikotin bağımlılığı-1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, nikotin bağımlılığı ve bağımlılık düzeyini ölçen testlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Bağımlılığın ne kadar ileri düzeyde olduğunu ve kişinin sigara içmeye ne kadar bağımlı olduğunu değerlendirebilmek için farklı testler ve değerlendirme araçları kullanılır. İşte sigara bağımlılığı testlerinden bazıları:

1. Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FTND)

● Tanım: Sigara içiciliğiyle ilgili bağımlılık düzeyini ölçen en yaygın kullanılan testtir. 6 sorudan oluşur ve kişinin nikotin tüketim alışkanlıkları, sigara içme sıklığı ve ilk sigara içme zamanı gibi faktörler değerlendirilir.

● Nikotin bağımlılık düzeyini ölçen Fagerstrom Testi ve puan olarak değerlendirmesi şu şekildedir: 1. Sabah ilk sigaranızı uyanıştan ne kadar sonra içersiniz?

● a. İlk 5 dakika içinde (3 puan)

● b. 6-30 dakika içinde (2 puan)

● c. 31-60 dakika içinde (1 puan)

● d. Bir saatten sonra (0 puan)

2. Sigara içiminin yasak olduğu yerlerde içmeden durmakta zorlanıyor musunuz?

●a. Evet (1 puan) b. Hayır (0 puan)

3. Gün boyunca içtiğiniz sigaralardan vazgeçilmesi en zor olan hangisi?

● a. Sabahın ilk sigarası (1 puan) b. Diğer (0 puan)

GÜNLÜK NE KADAR İÇİYORSUNUZ?

● a. 10 veya daha az (0 puan) b. 11-20 (1 puan) c. 21-30 (2 puan) d. 31 ve üzeri (3 puan) • 5. Sabah günün diğer saatlerine göre daha çok sigara içer misiniz?

● a. Evet (1 puan) b. Hayır (0 puan) 6. Günün çoğunu yatakta geçirecek kadar rahatsız olduğunuzda yine sigara içer misiniz?

● a. Evet (1 puan) b. Hayır (0 puan) Alınan puanlar toplanır ve aşağıdaki şekilde bağımlılık düzeyi hesaplanır. Toplam puan Bağımlılık düzeyi ● 0-2 çok az daha çok yenisiniz... bırakmak kolay olacaktır.

● 3-4 az bırakmak daha da zor. Bağımlılık için adaysınız...

● 5 orta bağımlılık sınırı...bırakma çabaları sonuç verebilir

● 6-7 yüksek dikkat...tehlike çanları çalıyor...

● 8-10 çok yüksek çok tehlikeli... bırakmak çok zor...