Güz zamanı Büyükada

Gazeteci ve yazar Nalan Miri Sözer bu hafta rotayı İstanbul Adalar'a çeviriyor. Yazarın güncesini ilginize sunuyoruz: "Ağaçların yapraklarının sarıdan kahverengiye ton sur ton oluşturduğu, lüferin balıkçılarda arz-ı endam ettiği ve denizin kadife gibi göründüğü sonbaharda adalar bir başka güzel. Benim için adalara gitmek, yaşamın büyük bir yarış gibi aktığı İstanbul'dan kaçıp zamanı durdurmak gibi geliyor. Kasaba hayatını deneyimlemek, hayata mola vermek, doğayı keşfetmek ve balık ziyafeti çekmek için en romantik zaman.

İSTANBULLU İÇİN ÖDÜL...

Büyükada'da üç yıl yazlıkçı olarak yaşayıp Ada'nın farklı bir yaşamını çok yakından biliyor olmam, kendimi her zaman Adalı gibi hissettirmiştir. Bir kere yerlileri için Büyükada değil, Ada'dır. Geçmişte ise, Bizans döneminde saray mensuplarının hem sürgün hem de sayfiye yeri olduğu için Prens Adaları diye adlandırılmış. Bu sahil kasabasında herkes birbirini tanır, herkesin alışveriş yaptığı bir manav, bir market, gittiği bir restoranı vardır. Ada'nın bilinen simaları ise Ada'yı Ada yapan unsurlardandır. Fıstık Ahmet, rahmetli Lefter, Fedon, Madame İro, Papa Vasil, Terzi Sabri, Ciğerci Altan, Yufkacı Yavuz... Her biri ayrı karakter ve renk katar Ada'nın soyla yaşamına. Herkes herkesin yaşam şeklini, derdini, sevincini bilir. Hatta herkes herkesin tüm aile geçmişine; doğumuna, vefatına, yaşamlarına şahittir. Yolda herkes birbiriyle sohbet eder, sahilde yürürken restoranların çalışanlarıyla selamlaşılır.

TARİH VE MİMARİ

Hem tarih, doğa, kültür, gastronomi hem de yavaş yaşam deneyimini bir arada sunan Büyükada, İstanbul'un en büyük ve en çok yönlü adası. Ada kültürünü, yaşamını anlamak için ve gerçekten keyfine varmak için sokaklarda kaybolmak gerekir. Köşkler adanın doğal yaşamına hayat veren bir plato gibidir. Her birinin ayrı hikayesi ve ayrı bir tarihi vardır. Splendid Palace Hotel Art deco mimarisiyle bir ada simgesi gibidir. Otel, bazen klasik müzik konserleri veya film gösterimleri düzenliyor. Con Paşa Köşkü, Mizzi Köşkü ise Rum ve Levanten mimarisinin en güzel örneklerindendir. İsterseniz haftasonları düzenlenen rehberli "Tarihi Köşkler Yürüyüşü" turlarına da katılarak müthiş bir tarihi yolculuğa çıkabilirsiniz.

ADA GEÇMİŞİ

İstanbul Adaları sonbaharda kültür, sanat ve gastronomi açısından oldukça zenginleşiyor. Aya Nikola Mevkii'ndeki Adalar Sanat Evi İstanbul'un ada yaşamını anlatan, etkileşimli sergilerle dolu. İstanbul Adaları'nın tarihi, eski vapurlar, Rum kültürü, denizcilik yaşamını anlatır. Arada etkileşimli sergiler, film gösterimleri de oluyor. Hüzünlü bir tarih noktası Trotski'nin deniz kıyısında sürgün yıllarını geçirdiği evi dışarıdan görülebiliyor. Büyükada Kültür Derneği ve Sanat Galerileri, Çınar Meydanı çevresinde yerel sanatçıların resim, seramik, heykel sergileri dönemsel olarak açılıyor. Ben en çok Eskibağ'da Teras Restoran'da büyüleyici deniz manzarasına karşı saatlerce çalışmaya bayılıyorum.

ŞİMDİ BALIK ZAMANI

Sahildeki balıkçılarda ya da Eskibağ Dilburnun'daki restoranlarda Adalılar'la uzun sohbetler eşliğinde meze ve balıkların tadına varmak da ayrı bir keyif. Sonbaharda özellikle lüfer, palamut , uskumrunun en lezzetli zamanı ve Büyükada balıkçıları bu işi gerçekten iyi biliyor. Zeytinyağlı Ada usulü mezeler, balık çorbası, fırında levrek ise balıklı lezzetlerden sadece birkaçı. Secret Garden, Ada Kahvaltı Evi, Dört Mevsim Cafe, yerel reçeller, ada balı, özel harman kahveler sunan sabah kahvaltısı mekanları arasında. Prinkipo Dondurmacısı'nda bademli dondurma, Yalova Pastanesi'nde Ada kurabiyesi yemeden dönmeyin.

DİLEKLER TUTULUYOR

Tarih, inanç, manzara ve gastronomi tek noktada birleştiği Aya Yorgi Tepesi'ni her yıl binlerce insan ziyaret ediyor. Sahilden başlayıp tepeye doğru zorlu bir yürüyüş ile bu küçük ama dünyanın bildiği kiliseyi ziyaret ederek, tepedeki kafede müthiş bir manzaraya karşı Türk kahvesi keyfi yapabilirsiniz. 18. Yy'dan kalan bir Ortadoks manastırı olan bu dini mekanda dilek dilemek isteyenler yılın iki gününde buraya akın ediyorlar. Doğa, tarih ve manzara severler için Aya Yorgi Tepesi ve gün batımı için Dilburnu mutlaka keşfedilmeli.

MAHALLE KÜLTÜRÜ DEVAM EDİYOR

Dediğim gibi bir süre Büyükada'da yaşayan şanslı azınlıktayım. Fıstık Ahmet'in yeri bir müdavim mekanıdır. 10 masalık bahçesinde 15 dakika içinde herkes birbiriyle sohbet etmeye başlar, ilerleyen saatlerde Türkçe, Rumca şarkılar söylenmeye başlar. Kadınlar, her Salı San Pacifico Kilisesi'ne gider. Kilisenin bahçesinde ayaküstü gündelik sohbetler yapılır. Aynı kadınlar öğleden sonra kulüpte tekrar karşılaşır, sohbetlerine devam ederler. Büyükadalılar için Milto, Fıstık Ahmet'in Yeri, By Şükrü hepsi aynı kalitededir, çünkü sahipleri tanıdıktır.

AKTİVİTE ÖNERİLERİ

1. BİSİKLET TURU

Sonbaharda hava ne çok sıcak ne de çok soğuktur, bu yüzden bisiklet turu yapmak mükemmel oluyor.

2-YÜRÜYÜŞ / DOĞA KEŞFİ ROTALARI

Aya Yorgi Kilisesi yürüyüşünün sonu tepeden manzara ve ada sessizliğiyle birleştir. Dilburnu Tabiat Parkı, Maden Koyu da diğer duraklar arasında.

3. FOTOĞRAF VE KUŞ GÖZLEMİ

Sonbaharda göçmen kuşlar Adalar üzerinden geçer. Sisli sabahlar veya gün batımında çekilen deniz manzaraları da muhteşem fotoğraf fırsatları sunar."