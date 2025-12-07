Güçlü bağışıklık ile hastalıksız bir kış

KEMİK SUYU

KEYFİNİZ mi kırıldı? Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda ilk aklımıza gelen besinlerden biri de kemik-tavuk suyu çorbadır. Et-kemik suyu içeriği yönünden mucizevi besinlerden birisidir. İçerdiği jelatin, doğal yağlar, mineraller, vitaminler, amino asitler bağırsak duvarının tedavisinden bağışıklık sistemine kadar vücuda sayısız faydası vardır. Kemik suyu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta içerisine sirke veya limon suyu eklenmesidir.

RENKLİ BESLENME

SİYAH ile beyaz nasıl birbirinden farklı renkler ise her sebze ve meyvenin içeriği de birbirinden farklı antioksidan aktivite gösteren öğeler ve vitamin- mineraller içermektedir. Yeterli miktarda vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilmek için tabaklarınızda kırmızı, sarı-turuncu, beyaz, yeşil, mavi ve mor renkler bulundurun. Özellikle bu renkleri karşılarken günde 2 porsiyon meyve ve en az 3 porsiyon sebze tüketilmesi sağlığınız açısından oldukça önemlidir.

OMEGA 3

BALIK bizim için en değerli Omega 3 kaynağıdır. Vücuttaki inflamasyonların azaltılması için düzenli olarak haftada en az iki gün balık tüketilmelidir. Özellikle balık seçiminde sardalya, somon, hamsi gibi Omega 3 oranı yüksek balıklar seçilmeli, balıklar ızgara veya fırında pişirilmelidir. Bunun yanında, mevsimine uygun balık tüketimine özen gösterilmelidir. Beslenmemizde sık balık tüketemiyorsanız, bitkisel Omega 3 kaynaklarının tüketimi arttırılmalıdır.

SARIMSAK

SARIMSAĞI yemeklere eklemeniz veya yoğurt ile tüketmeniz hastalıklara karşı savaşmanızda etkilidir. Sarımsağı yutmak hiçbir yarar sağlamamaktadır, alisinin vücutta etkin olması için sarımsak ezilmeli ve 10 dakika bekletilerek çiğ tüketimine özen gösterilmelidir.

BAL, ZENCEFİL VE KARABİBER

BAL doğal bir antioksidandır, karabiberin ise yapılan birçok çalışmada bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu belirlenmiştir. Zencefil ise özellikle boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Haftada en az 3 gün yoğurdunuza ekleyeceğiniz bu malzemeler sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

YUMURTA

Yumurta bizim için anne sütü kadar değerli bir besindir. Demirden ve A vitamininden zengin olmasıyla birlikte dışarıdan almamız gereken tüm aminoasitleri içerisinde barındırmaktadır. Haftada en az 3 gün güne yumurta ile güne başlamanız bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

YAŞAM KAYNAĞI SU

VÜCUDUMUZUN yaşam ve yakıt kaynağı su... Havaların soğumasıyla birlikte su tüketimi de azalmaya başlamaktadır. Su vücuttaki toksinlerin atılmasında ve hastalıklara karşı korunmada en etkili yöntemlerden biridir.