Uçan Noel Baba bize el sallıyor

DOYASIYA EĞLENCE

CHÂTEAU de Chillon'da düzenlenen ortaçağ temalı Noel etkinlikleri, göl kenarında, kapalı çadırda ve ana caddede 160'tan fazla ışıl ışıl kulübenin yer aldığı, yedi farklı alandan oluşan Möntrö Noel Pazarı hem İsviçre yerel hayatını deneyimletiyor hem de Noel coşkusunu yaşatıyor. Bu masalsı platoda özellikle çocuklarınızla İsviçre dağ evi olarak tasarlanmış 'Noel Baba'nın Evi'nde zat-ı muhteremi görmek, Noel pazarlarının olmazsa olmazı dönme dolaba binmek ve nam-ı dillere destan İsviçre çikolatalarından bol bol yemek bu pazarın ritüellerinden. Dünyanın en önemli pazarında çocukların hayal kurması, kurduğu hayale inanması için birçok detay var. Suiss Majestic Hotel'in karşısındaki Magic Garden ışıklı heykellerin bulunduğu, ses ve ışık gösterini çocukların ağzı açık seyrettiği sihirli bir alan. Gerçek bir şato olan Perili Ortaçağ evinde hafta sonları gün ortasında yapılan ateş gösterileri, masal canlandırmaları, balmumu workshop'ı ve müzik gösterileri yine çocuklara çok farklı bir atmosfer yaşatıyor.

GELENEKSEL YEMEK

ÇOCUK koroları, canlı orkestra müzikleriyle hareketlenen Montrö'deki Noel Pazarı'nda yiyecek içecek konusu ayrı bir şölen. Başta fondü olmak üzere birçok yerel yemeği İsviçre standartlarına göre uygun fiyatta tadabililirsiniz. Raklet, fobndü, ekmek arası kaz ciğeri, sosisli sandviç ve çikolatalı krep her biri ev yapımı lezzetinde. Benim seçimim patates, soğan, krema, şarap, peynir ve pastırma ile yapılan insanın içini ısıtan tam bir kış yemeği olan 'tartifette' oluyor. Kocaman tencerelerde açıkta pişirilen yemekten tabağı alıp arkanızı Freddie Mercury'nin meşhur heykeline verip göl manzarasına karşı keyif yapabilirsiniz. Üstüne de bizim tulumba tatlısını andıran 'Churros' çöreğinden yiyince keyfinize diyecek olmuyor. İster çikolatalı ister sade.

SICAK ÇİKOLATA KEYFİ

MEVSİM itibariyle soğuğun hakim olduğu sokakları, içimi ısıtacak sıcak içeceklerden elime alarak gezmek, pazarın ruhunu daha çok hissetmenizi sağlıyor. Kestaneciliği başka bir boyuta taşıyan dört kişilik bir ekipten oluşan 'Carlito Castagna' ise bence pazarın yıldızı. Yerin altındaki maden gibi kurgulanmış tezgahta, madenci şapkası takarak harıl harıl çalışan işçi görünümüdeki bu yaratıcı kestaneciler toprak kaplarda herkesin gözü önünde kestane pişiriyor. Hem de ne kestane. Külün içinde sadece tuzlayarak yapılan bu lezzet için bile bu pazara gelinir diyorum. Göl kenarına yayılan kulübelerin tezgahlarını bebekler, tahta oyuncaklar, şaraplar, sabunlar, kapı süsleri, kadehler, kurabiyeler, kar küreleri süslüyor. Ahşap oyma figürler çok güzel ve özgün.

BUNLARI MUTLAKA YAPMALISINIZ

1. "Flying Santa" gösterisini izle

CENEVRE Gölü'nün üzerindeki uçan Noel Baba gösterisi Montreux'nün en ünlü anıdır. Akşam saatlerinde yapılıyor ve gerçekten masalsı bir atmosfer yaratıyor.

2. Göl kıyısında ışıklı kulübeleri gez

MONTREUX'in en güzel yanı göle bakan ışıklı stantlar. Özellikle gün batımından sonra ışıklar yandığında çok etkileyici oluyor.

3. Chillon Şatosu'nun Noel etkinliklerine git

ORTAÇAĞ kostümleri, gösteriler ve özel atölyeler oluyor. Biraz şehir merkezinden uzakta ama gidilmeye değer.

4. Noel trenine (Rocher-de-Naye) binip Noel Baba'nın evine çık

DAĞIN tepesinde Noel Baba'nın evi kuruluyor; kar manzarası muhteşem."