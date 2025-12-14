Eski İzmir lezzetleri kayıt altına alınıyor

İzmir köylerinde yapılan yöresel ve geleneksel yemekleri canlandırmak amacıyla kültürel çalışma yapıldı. Köyün yaşlı kadınlarından derlenen tarifler kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere arşivlenmeye başlandı.

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci, "Geleneksel yemeklerimizi ortaya çıkarmak için önce köylerimize gittik. Yaşlı sakinleriyle görüştük. Onların anneannelerinden babaannelerinden kalma yöresel lezzetleri öğrendik. Merkezimizdeki yeni kuşak olan kursiyerlerimizle bu kişileri bir araya getirdik. Gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma başlattık. Lezzetlerimiz yok olmaya başlamıştı. Bu sağlıklı tarifler unutulmuştu. Buradaki kursiyerlerimize öğretip aynı zamanda tarifleri arşivleyeceğiz. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıza da göndereceğiz" dedi.

İzmir'e ait birçok eski lezzeti öğrendiklerini belirten Demirci, "İzmir'imize ait külür kurabiyesi, topalak çorba gibi birçok yemek ve tatlı mevcut. İzmir'imize ait 20'nin üzerindeki tarif kayıt altına alındı" diye konuştu. Kavacık köyü sakini evli, 2 çocuk annesi Cavidan Çınar (60), "Proje beni çok heyecanlandırdı. Kabakucu yemeğini öğrettim. Büyükannemizden kalan bir tarif. Gelecek nesillere aktırmak istiyorum. Bizim köyümüze özel bir lezzet" dedi. Evli, 4 çocuk annesi Fatma Aksu (62), "Bu lezzetler unutulmasın. Gençliğimiz hazır yiyeceklerden bunlara dönsün. Çünkü bunlar sağlıklı ve lezzetli. Hem çocuklarımızın karnını doyurur. 'Külür' ismini verdiğimiz bir kurabiyeyi öğretiyorum. Püf malzemesi ise Kavacık pekmezi olacak" diye konuştu. Tülay Dündar (61), "Geleneksel lezzetler unutulmasın. Öğrettiğim, sıfır atık bir yemek. Ekmek içli börek tarifi öğretiyorum" diye konuştu.