Beynin ses hafızası

BİR kişinin yüzünü hatırlamakta zorlanırken sesini ilk anda tanıyabilmek, beynin sesleri işleme biçiminden kaynaklanıyor. Bilim insanlarına göre her insanın sesi, ses telleri ve konuşma biçimi gibi kendine özgü özellikler taşıyor. Beyin, ses tonu, vurgu, konuşma hızı ve ritim gibi ayrıntıları hafızaya kaydederek kişiye ait benzersiz bir "ses profili" oluşturuyor.

HAFIZADA DAHA KALICI

Araştırmalar, duygusal bağ kurulan ve sık duyulan seslerin hafızada daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Çocuklukta duyulan aile bireylerinin sesleri ile hayatımızda iz bırakan kişilerin sesleri, anılar ve duygularla birlikte depolandığı için yıllar sonra bile kolayca hatırlanabiliyor. Uzmanlar, tanıdık seslerin beynin hafıza ve duygu merkezlerini harekete geçirerek geçmişe ait anıları yeniden canlandırabildiğini belirtiyor. Araştırmalar ayrıca günlük protein ihtiyacının tek öğünde değil, gün içine dengeli şekilde dağıtılmasının kas sağlığı açısından daha avantajlı olabileceğine işaret ediyor. YENİ ASIR