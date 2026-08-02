Fırça darbeleri ile kendini buldu

'KUSURSUZLUK BENİ ETKİLEMİYOR'

Gülçin İtkü'nün eserlerinde ilk dikkat çeken şey, kusursuz görünmemeleri. Çünkü o kusursuzluğu değil, yaşanmışlığı seviyor. Eskitme tekniğini tercih etmesinin nedenini ise tek cümleyle anlatıyor: "Bir eşyanın üzerinde zamanın izi varsa bana daha samimi geliyor. Ahşabın dokusu, çatlağı, rengi... Hepsinin ayrı bir hikâyesi var. Ben o hikâyeyi görünür hâle getirmeye çalışıyorum." Başarının arkasında ilhamdan çok sabır var. Bazen tek bir rengi yakalayabilmek için aynı ürünü defalarca boyadı. "İçime sinmeyen hiçbir ürünü bitmiş kabul etmiyorum. Gerekirse on beşinci kez yeniden başlıyorum." Belki de eserlerini farklı yapan şey tam olarak bu... Çünkü her ürün biraz emek, biraz sabır ve biraz da inat taşıyor. İlk ürünlerini bitirdiğinde aklındaki soru şuydu: "Ben beğeniyorum ama acaba başkaları da beğenecek mi?" İnsanların yorumlarını dinledi. Eleştirileri not aldı. Ama hiçbir zaman başkasının istediği gibi üretmedi. Kendi tarzını oluşturdu. Kendi renklerini buldu. Ve en önemlisi, kendine inanmaktan vazgeçmedi. Bugün sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderen İtkü'nün en büyük hayali daha büyük bir atölye kurmak. Ancak onu heyecanlandıran şey daha fazla satış yapmak değil. Bir gün huzurevlerinde yaşlılarla birlikte üretmek... Koruma altındaki çocuklarla ahşap boyamak... Üreten insanların yüzündeki mutluluğu görmek... "Bir ürün satıp para kazanmaktan çok, bir insana dokunabilmek beni mutlu ediyor" diyor. Bugün geriye dönüp baktığında keşke daha erken başlasaydım demiyor. Çünkü ona göre her şey tam zamanında oldu. "İnsan yeteneğini arayarak bulmuyor. Deneyerek buluyor. Eğer ben o gün 'Yapamam' deseydim bugün bu hikâye hiç yazılmayacaktı." Belki de Gülçin İtkü'nün hikâyesi, sadece ahşap boyamanın değil; cesaret etmenin, yeniden başlamanın ve insanın kendine bir şans vermesinin hikâyesi... Ve belki de en önemlisi... Hayatta hiçbir şey için geç olmadığının kanıtı.

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