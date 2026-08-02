Tarihin gizemli antik mezarları

ANTİK dünyanın en etkileyici yapıları arasında yer alan mezarlar, yalnızca birer gömü alanı değil, aynı zamanda dönemin inançlarını, sanat anlayışını ve mühendislik becerisini yansıtan eşsiz anıtlardır. Firavunlardan krallara, imparatorlardan soylulara kadar pek çok önemli isim için inşa edilen bu yapılar, aradan geçen binlerce yıla rağmen görkemlerini büyük ölçüde korumayı başardı. Kimileri zengin mezar hediyeleriyle, kimileri ise çözülmeyi bekleyen gizemleriyle hâlâ arkeologların ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
Demre Antalya
MYRA (Demre) her zaman Likya'nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. En erken sikkeler MÖ 3. yüzyıl tarihlenir. Fakat şehrin en azından MÖ 5. yüzyılda kurulduğu tahmin edilmektedir. Myra metropoli muhtelif tip Likya mezarlarını önemli örneklerini ihtiva etmektedir. Tiyatro doğu ve batı metropoli diye ikiye ayrılmış ve Myra'nın arkasında yükselen kayalık, tepede kurulmuştur. Kayalar oyularak mezarlar kabartma ve yazılarla süslenmiştir. Başka önemli bir kalıntı St. Nicholaus kilisesidir. Kilise bugün 7 metre toprak seviyesinin altındadır. St. Nicholaus kemikleri kilise içindeki mermer bir mezarda bulunuyordu. Fakat bazı kemikler İtalyanlar tarafından çalınmış ve Bari'ye kaçırılmıştır.
Amintas Kaya Mezarı Muğla
GÜNÜMÜZ Fethiye şehrinin bulunduğu yerde, Likya ve Antik Yunan kenti Telmessos bulunmaktaydı. Amintas Kaya Mezarı, şehrin güney tarafında dağın eteklerinde yer almaktadır. Etkileyici görünümlü mezar MÖ 350 yılında inşa edilmiştir ve adını "Amyntou tou Ermagiou" yazılı yazıttan almaktadır. Yunanca yazıt, "Hermagios'un oğlu Amintas" anlamına gelmektedir.
West Kennet İngiltere
M.Ö. 3650 civarında inşa edilen Avebury'deki bu Neolitik mezar, Birleşik Krallık'taki en iyi korunmuş uzun höyüklerden biri. Uzun höyükler, genellikle birden fazla mezar içeren büyük mezar höyükleridir. West Kennet, 99 metreye kadar uzanıyor ve beş odası ile olağanüstü derecede büyük. İçeride gömülü en az 46 kişinin kalıntıları keşfedildi.
Qin Shi Huang'ın Mezarı Çin
ÇİN'İN ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın gerçek mezarı henüz bulunamadı, ancak mezarın etrafındaki kazılar dudak uçuklatan hazineleri ortaya çıkardı. 56.25 km karelik bir alanı kaplayan 600 çukur, 2000 yıldan uzun süredir mezarı koruyan gerçek boyutlu pişmiş toprak savaşçılardan oluşan olağanüstü bir koleksiyona evsahipliği yapıyor. Şimdiye kadar tahmini 8000 savaşçıdan yaklaşık 2000'i ortaya çıkarıldı.
Kaunos Kral Mezarları Muğla
KAYALIKLARA oyulmuş Dalyan manzaralı Kaya mezarları Kaunos'u diğer antik kentlerden farklılaştırıyor. İlk kez Kaunos'ta görülen tapınak cepheli kaya mezarları Urartu, Frig ve Likya bölgelerindeki kaya mezarı cephe mimarisinden farklı. Kendine has görünümüyle Hellen Tapınağı cephe mimarisini yansıtmakta ve böylelikle diğer kaya mezarı tiplemelerinden uzak. Kaya mezarları tüm ihtişamıyla 2 bin 400 yıldan bu yana geçmişin dilsiz şahitleri...
Mozu Mezarları Japonya
JAPONYA'DA Kofun Dönemi'nde (MS 250- 538), imparatorluk ailesinin bedenlerini gömmek için birçok büyük mezar höyüğü inşa edildi. Bunlardan en etkileyici olanı Osaka yakınlarındaki Mozu Mezarları'nda İmparator Nintoku'nun mezarının olduğu söylenir. 485 metre uzunluğunda ve 35 metre yüksekliğindeki geniş mezar höyüğü yalnızca yukarıdan anlamlı görünüyor. Havadan çekilen fotoğraflar, yapının anahtar deliği şeklini ortaya koyuyor.
Bronz Çağı Kraliyet Mezarları Kıbrıs
GÖTEBORG Üniversitesi'nden araştırmacılar, yakın zamanda Kıbrıs'ın güneydoğusundaki Dromolaxia Vizatzia'da kraliyet veya çok yüksek statülü kişilere ait oldukları düşünülen mezarlar ortaya çıkardı. Kazılar devam ederken MÖ 1500 ila 1300 tarihinden kalma 500'den fazla antik eser ve gömü içeren iki odalı bir mezar ortaya çıkarıldı.
Newgrange Mezar Höyüğü İrlanda
NEWGRANGE, Avrupa'nın en etkileyici Taş Devri anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık MÖ 3200 yılında inşa edilen bu geçit mezarı, hem Stonehenge'den hem de Great Pyramid of Giza'dan daha eski. Anıtın çevresini bir zamanlar 35 büyük dikili taşın sardığı düşünülüyor. Günümüzde bunların yalnızca bir kısmı ayakta olsa da üzerlerindeki spiral ve geometrik oyma motifler hala gizemini koruyor. 19 metre uzunluğundaki dar geçit ise üç nişten oluşan mezar odasına ulaşıyor.
Kazanlık Trak Mezarı Bulgaristan
THRACİAN Tomb of Kazanlak, Trak uygarlığından günümüze ulaşan en iyi korunmuş mezar yapılarından biri olarak kabul ediliyor. MÖ 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen mezar, 1944 yılında II. Dünya Savaşı sırasında kazılan bir sığınak çalışması esnasında tesadüfen keşfedildi. Arı kovanını andıran kubbeli mimarisiyle dikkat çeken mezar; dar bir koridor, giriş bölümü ve dairesel mezar odasından oluşuyor.
Tutankhamun'ın Mezarı Mısır
TOMB of Tutankhamun, dünyanın en ünlü antik mezarı olarak kabul ediliyor. Genç firavun Tutankhamun'un mezarı, 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter liderliğindeki ekip tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi. Mezarın büyük ölçüde yağmalanmamış olması, bu keşfi arkeoloji tarihinin en önemli olaylarından biri hâline getirdi. Yaklaşık 3.300 yıl boyunca kapalı kalan mezardan 5 binden fazla eser çıkarıldı. Altın tahtlar, savaş arabaları, mobilyalar, mücevherler, giysiler, silahlar, kozmetik kapları ve günlük yaşama ait pek çok eşya, Antik Mısır'ın cenaze gelenekleri ve firavun kültürü hakkında benzersiz bilgiler sundu.