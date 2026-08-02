Tarihin gizemli antik mezarları

Qin Shi Huang'ın Mezarı Çin ÇİN'İN ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın gerçek mezarı henüz bulunamadı, ancak mezarın etrafındaki kazılar dudak uçuklatan hazineleri ortaya çıkardı. 56.25 km karelik bir alanı kaplayan 600 çukur, 2000 yıldan uzun süredir mezarı koruyan gerçek boyutlu pişmiş toprak savaşçılardan oluşan olağanüstü bir koleksiyona evsahipliği yapıyor. Şimdiye kadar tahmini 8000 savaşçıdan yaklaşık 2000'i ortaya çıkarıldı.

West Kennet İngiltere M.Ö. 3650 civarında inşa edilen Avebury'deki bu Neolitik mezar, Birleşik Krallık'taki en iyi korunmuş uzun höyüklerden biri. Uzun höyükler, genellikle birden fazla mezar içeren büyük mezar höyükleridir. West Kennet, 99 metreye kadar uzanıyor ve beş odası ile olağanüstü derecede büyük. İçeride gömülü en az 46 kişinin kalıntıları keşfedildi.





Kaunos Kral Mezarları Muğla

KAYALIKLARA oyulmuş Dalyan manzaralı Kaya mezarları Kaunos'u diğer antik kentlerden farklılaştırıyor. İlk kez Kaunos'ta görülen tapınak cepheli kaya mezarları Urartu, Frig ve Likya bölgelerindeki kaya mezarı cephe mimarisinden farklı. Kendine has görünümüyle Hellen Tapınağı cephe mimarisini yansıtmakta ve böylelikle diğer kaya mezarı tiplemelerinden uzak. Kaya mezarları tüm ihtişamıyla 2 bin 400 yıldan bu yana geçmişin dilsiz şahitleri...



Mozu Mezarları Japonya

JAPONYA'DA Kofun Dönemi'nde (MS 250- 538), imparatorluk ailesinin bedenlerini gömmek için birçok büyük mezar höyüğü inşa edildi. Bunlardan en etkileyici olanı Osaka yakınlarındaki Mozu Mezarları'nda İmparator Nintoku'nun mezarının olduğu söylenir. 485 metre uzunluğunda ve 35 metre yüksekliğindeki geniş mezar höyüğü yalnızca yukarıdan anlamlı görünüyor. Havadan çekilen fotoğraflar, yapının anahtar deliği şeklini ortaya koyuyor.



Bronz Çağı Kraliyet Mezarları Kıbrıs

GÖTEBORG Üniversitesi'nden araştırmacılar, yakın zamanda Kıbrıs'ın güneydoğusundaki Dromolaxia Vizatzia'da kraliyet veya çok yüksek statülü kişilere ait oldukları düşünülen mezarlar ortaya çıkardı. Kazılar devam ederken MÖ 1500 ila 1300 tarihinden kalma 500'den fazla antik eser ve gömü içeren iki odalı bir mezar ortaya çıkarıldı.



Newgrange Mezar Höyüğü İrlanda

NEWGRANGE, Avrupa'nın en etkileyici Taş Devri anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık MÖ 3200 yılında inşa edilen bu geçit mezarı, hem Stonehenge'den hem de Great Pyramid of Giza'dan daha eski. Anıtın çevresini bir zamanlar 35 büyük dikili taşın sardığı düşünülüyor. Günümüzde bunların yalnızca bir kısmı ayakta olsa da üzerlerindeki spiral ve geometrik oyma motifler hala gizemini koruyor. 19 metre uzunluğundaki dar geçit ise üç nişten oluşan mezar odasına ulaşıyor.



Kazanlık Trak Mezarı Bulgaristan

THRACİAN Tomb of Kazanlak, Trak uygarlığından günümüze ulaşan en iyi korunmuş mezar yapılarından biri olarak kabul ediliyor. MÖ 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen mezar, 1944 yılında II. Dünya Savaşı sırasında kazılan bir sığınak çalışması esnasında tesadüfen keşfedildi. Arı kovanını andıran kubbeli mimarisiyle dikkat çeken mezar; dar bir koridor, giriş bölümü ve dairesel mezar odasından oluşuyor.



Tutankhamun'ın Mezarı Mısır

TOMB of Tutankhamun, dünyanın en ünlü antik mezarı olarak kabul ediliyor. Genç firavun Tutankhamun'un mezarı, 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter liderliğindeki ekip tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedildi. Mezarın büyük ölçüde yağmalanmamış olması, bu keşfi arkeoloji tarihinin en önemli olaylarından biri hâline getirdi. Yaklaşık 3.300 yıl boyunca kapalı kalan mezardan 5 binden fazla eser çıkarıldı. Altın tahtlar, savaş arabaları, mobilyalar, mücevherler, giysiler, silahlar, kozmetik kapları ve günlük yaşama ait pek çok eşya, Antik Mısır'ın cenaze gelenekleri ve firavun kültürü hakkında benzersiz bilgiler sundu.