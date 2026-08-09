Eyyam-ı bahur sıcaklarına dikkat! Denize girmeyin: İzmir'de buralara gidin

Ağustos ayı ile yaz mevsiminin ikinci ve son yarısını da yaşamaya başladık. Gözümüz termometrelerde olmasına rağmen şu günlerde bunaltan sıcak havalar neredeyse hepimizin ortak derdi. İçinde bulunduğumuz şu günlere meşhur 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının da başladığı tarihe denk geliyor. Siz de cildinizde 'alacalı beleceli' lekelerin oluşmasından korkuyorsanız deniz ve plaj keyfine minik bir ara verip, farklı tatil rotalarına yönelin.
Eskilerin deyimine göre eyyamı bahurun ne olduğundan kısaca bahsedelim. Efendim Osmanlıca kökenli bir kelime olan 'eyyam-ı bahur', "çöl ve cehennem sıcakları" anlamına geliyor. Yani son derece bunaltan aşırı ve nemli sıcaklardan bahsediyoruz. 'Eyyam', Osmanlıcada günler, gündüzler anlamına gelir. 'Bahur' ise sıcak ve buhar demektir.
DENİZE GİRMEYİN
Peki eyyam-ı bahurda denize girilir mi? Bu konuda toplumda pek bir fikir birliği olduğu söylenemez. Ama eskiler, ciltlerinde kalıcı lekeler oluşması endişesiyle özellikle Ağustos'un ilk on gününde denize girmekten özellikle imtina ederlerdi. Vücuttaki lekeler nasıl oluşur? Sorunun yanıtı oldukça basit aslında. Islak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. En basit anlatımı bu şekilde. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında 'Alaca' hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Eski insanlar yani büyüklerimiz bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanır. Bu yüzden bu süreçte denize girilmemesi öğütlenir. Eyyam-ı bahurda, sahil kesimlerinden farklı hafta sonu rotalarına yönelmeye ne dersiniz? İşte size alternatif gezi rotaları...
İzmir- Selçuk- Şirince
İZMİR'İN Selçuk ilçesindeki en ünlü köylerinden biridir. Selçuk'a yaklaşık 8 kilometre mesafede olması ziyaretçiler açısından en büyük avantajlarından biridir. Tarihi mimarisi günümüze kadar özenle korunmuştur. Özgün adı olan Kırkınca'nın, efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği rivayet edilir. Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik'in talimatıyla 'Şirince' şeklinde değiştirilmiştir. Köyün, bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğe dayalı olan ekonomisi günümüzde sürdürülmektedir. Bağcılık ve zeytinciliğin yanı sıra, şeftali, incir, elma, ceviz yetiştirilir. Köyde halen bazı eski Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir. İzmir'e yakınlığı ile hafta sonu kafa dinleyebileceğiniz mükemmel bir mini tatil rotası.
İzmir- Ödemiş- Birgi
AYDINOĞULLARI Beyliği'ne başkentlik yapan Birgi, zamanda yolculuk yapmak isteyenler için en güzel seçenekler arasında. Burada, kendinizi adeta zaman tünelinde hissedeceksiniz. Ödemiş'e 10 km uzaklıktaki Birgi, Tarihi Çakırağa Konağı ve Ulu Camii gibi eserlerle tanınıyor. 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Birgi, tarihi ahşap evleri ve daracık sokaklarıyla ziyaretçilerini derinden etkiliyor. Yeşilin bin bir tonu tarihi mekanlarla uyum içinde. 'Yeşil Deniz' televizyon dizisi ile 'Unutursam Fısılda' filminin çekiminin yapıldığı köy 'Eyyamı Bahur'da harika bir seçenek. Ödemiş'e yakılığı ise konaklama seçeneklerini güçlendiriyor.
Aydın- Doğanbey
1924 yılında gerçekleştirilen mübadele ile Rumların terk ettiği Doğanbey Köyü, Türklerin de yaklaşık 2 km öteye taşınmasıyla adeta kaderine terk edilmiş. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerin köydeki evleri restore edip, sokakları başta aşağıya yenilemesiyle Eski Doğanbey Köyü, ayağa tekrar ayağa kalkmış. Görkemli taş evleri ve sessiz sokaklarında tam anlamıyla huzurun bulunduğu köy, Söke ve Dilek Yarımadası'nın tam ortasında konumlanıyor. Huzurun hakim olduğu köy sizler için farklı bir deniyim olabilir.
Muğla- Kayaköy
Muğla Fethiye'de bulunan Kayaköy, birbirinden farklı iki yerleşim yerinin birleşmesinden oluşuyor. Osmanlı'nın son dönemine kadar yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı bir kasaba olan Levissi ile 1512 yılından itibaren Oğuzların Kayı boyuna mensup Türkmenlerin yerleştiği Kayı Köy, günümüzde Kayaköy olarak tanınan bölgede yer alıyor. 1957 yılında yaşanan Fethiye depremi ile harabeye dönen, yamaçta sıralanan taş evler oldukça farklı bir atmosfer yaşatıyor. Sessiz ve terk edilmiş görüntüsüyle bölgeye gelenlerin ilgi odağı olan Kayaköy, Ege'nin en muhteşem duraklarından.
Çanakkale- Adatepe
KAZ Dağları'nın batı yamacında, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda bulunan Adatepe köyü, bölgenin mimarisini yansıtan yüzü aşkın taş eviyle Kuzey Ege'nin en güzel köylerinden biri. Geçmişte 500 hanelik büyük bir köy olan Adatepe, zamanla nüfusunu kaybetse de halen cennetten bir köşe. Günümüzde farklı şehirlerden gelen birçok insan kalıcı olarak bu köye yerleşiyor. Restore edilen taş evleri ve tertemiz havasıyla görülmeye değer. Rahatlıkla hafta sonu gezi rotanıza ekleyebilirsiniz.
Muğla- Kapkırı
MİLAS'A yaklalık 39 km uzaklıkta bulunan Kapıkırı köyü, muhteşem Bafa Gölü'nün kıyısında Antik Latmos Körfezi'nde yer alıyor. Latmos Dağı altındaki Heraklia anlamına gelen "Heraklia ad Latmos" adıyla bir dönem ismini sıkça duyuran Kapıkırı, 6 kilometreye uzanan şehir duvarlarıyla antik dönemin en ünlü merkezlerinden biriydi. Yunan mitolojisinde rüzgar çobanı ya da avcı olarak bilinen Endymion'un mezarının Kapıkırı'nda olduğuna inanılması, köyün Hıristiyanlar tarafından kutsallaştırılmasına neden olmuş.
İzmir- Kozbeyli
KOZBEYLİ anlatılmaz yaşanır. Meşhur dibek kahvesi ile tanınan Kozbeyli, son yıllarda yıldızı en çok parlayan Ege'nin meşhur köylerinden. Hafta sonları, kahvaltısı ve kahve keyfi için tercih edilen köy, düzenli yapısı, taş evleri ve misafirperver köy sakinleriyle baş döndüren etkileyici bir güzelliğe sahip. Köy meydanındaki yaklaşık 180 yıldır kullanılan kahvehaneye yöre kültürünü özümsemeniz açısından mutlaka uğrayın. Doğayla baş başa, kalabalık ve karmaşadan uzak Kozbeyli, sızma zeytinyağı üretimiyle de öne çıkıyor. İzmir'in hemen yanı başında keyifli bir yolculuk için değerlendirilebilir.