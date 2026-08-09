Eyyam-ı bahur sıcaklarına dikkat! Denize girmeyin: İzmir'de buralara gidin

Ağustos ayı ile yaz mevsiminin ikinci ve son yarısını da yaşamaya başladık. Gözümüz termometrelerde olmasına rağmen şu günlerde bunaltan sıcak havalar neredeyse hepimizin ortak derdi. İçinde bulunduğumuz şu günlere meşhur 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının da başladığı tarihe denk geliyor. Siz de cildinizde 'alacalı beleceli' lekelerin oluşmasından korkuyorsanız deniz ve plaj keyfine minik bir ara verip, farklı tatil rotalarına yönelin.

Eskilerin deyimine göre eyyamı bahurun ne olduğundan kısaca bahsedelim. Efendim Osmanlıca kökenli bir kelime olan 'eyyam-ı bahur', "çöl ve cehennem sıcakları" anlamına geliyor. Yani son derece bunaltan aşırı ve nemli sıcaklardan bahsediyoruz. 'Eyyam', Osmanlıcada günler, gündüzler anlamına gelir. 'Bahur' ise sıcak ve buhar demektir.

DENİZE GİRMEYİN

Peki eyyam-ı bahurda denize girilir mi? Bu konuda toplumda pek bir fikir birliği olduğu söylenemez. Ama eskiler, ciltlerinde kalıcı lekeler oluşması endişesiyle özellikle Ağustos'un ilk on gününde denize girmekten özellikle imtina ederlerdi. Vücuttaki lekeler nasıl oluşur? Sorunun yanıtı oldukça basit aslında. Islak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. En basit anlatımı bu şekilde. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında 'Alaca' hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Eski insanlar yani büyüklerimiz bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanır. Bu yüzden bu süreçte denize girilmemesi öğütlenir. Eyyam-ı bahurda, sahil kesimlerinden farklı hafta sonu rotalarına yönelmeye ne dersiniz? İşte size alternatif gezi rotaları...