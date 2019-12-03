Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görev başlangıcından günümüze kadar olan çalışmaları 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısında anlattı. Selçuk, "Güçlü öğretmen güçlü gelecek" sloganıyla yapılan toplantıda 2035'lere kadar ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduklarını tespit ettiklerini açıkladı.

ORTAK EYLEM ALANI

İstanbul'da düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" Toplantısı'na katılan MEB Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yükseköğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz. İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz." Selçuk, sınav odaklı bir eğitimden insan yetiştiren bir eğitim anlayışını oturtmak için okullar arası başarı farkını azaltmanın önemine değindi. Bunun için Okul Profili Değerlendirme çalışmasını hayata geçirdiklerini anlatan Ziya Selçuk her bir okulun neye ne kadar ihtiyacı olduğunu artık bildiklerini söyledi.

YOL HARİTASI

Selçuk okulların bu eksiklerini tamamlayabilmesi her ile okul geliştirme ekipleri kurulacağını da açıkladı. Konuyla ilgili yazılım çalışmasının tamamlandığını söyleyen Selçuk, bu ekiplerin 1 ya da 2 yıllık yol haritası belirleyeceğini anlattı.

SELAHATTİN ERTAŞ