Avrupalı liderlere 3 mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve'de özellikle mülteci sorunu, terörle mücadele ve güvenli bölgeni planı ile Avrupa ülkelerinin daha etkin bir şekilde süreçte yer alması ve sorumluluk alması gerektiği mesajını verdi.

Başkan Erdoğan, Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık binasına geçerek burada düzenlenen Dörtlü Zirve'ye katıldı. Suriye meselesi üzerine düzenlenen zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson yer aldı. Zirvede, Barış Pınarı Harekatı çerçevesindeki Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin önerdiği 'güvenli bölge' planını Avrupalı liderlere anlattı. Zirvede, başta PKK/PYDYPG, DEAŞ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği, yabancı savaşçıların durumu, mülteci sorunu değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle mülteci sorunu, terörle mücadele ve güvenli bölgeni planı ile Avrupa ülkelerinin daha etkin bir şekilde süreçte yer alması ve sorumluluk alması gerektiği mesajını verdi.

MALİYETİ 23.7 MİLYAR EURO

Güvenli bölgenin altyapı çalışmaları ile birlikte kaba maliyeti 23 milyar 662 milyon euro olarak hesaplanırken, Başkan Erdoğan zirvede buraya barış ve huzurun getirilmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu anlatacak.

Buradaki maliyetin oluşturulacak uluslararası bir konsorsiyum ile karşılanması teklifinin iletileceği liderlere, güvenli bölgenin inşası için hazırlanan çalışmalar İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça gibi birçok dile çevrilen dosyalarla sunulacak. Güvenli Bölge olarak ,ilan edilen 444 kilometrelik bant ve 32 kilometrelik derinlikteki alanlar için toplamda 5 bin nüfuslu 140 köy, 30 bin nüfuslu 10 ilçe inşa edilmesi planlanıyor. Köylerin kendi tarımlarını, ticaretlerini yapacak şekilde bir ortam oluşturulmak istenirken, bölgeye en az 1 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi amaçlanıyor.