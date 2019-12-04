Tel Abyad’a destek sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ile il ve ilçe yöneticileriyle birlikte terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'ı ziyaret etti. Çarşıda esnafla sohbet eden heyet, çocuklara oyuncak verip ailelere yardım kolisi dağıttı. Beyazgül, "Tel Abyad bakımsız. Halk burada bizim olmamızdan dolayı mutlu. İnanıyoruz ki özgürlüklerine kavuşan bu halkımız gerçek manada refah düzeyini de yakalayacak" dedi. Başkanlar, ziyaretleri kapsamında hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret etti.



HDP önünde evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin bekleyişi 92'nci gününe girdi. 2015'te Tunceli'de kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 92 gündür oturma eylemini sürdüren Gaziantepli Songül Altıntaş, "PKK Kürtlerin soyunu kurutmaya çalışıyor. Eylemimiz sürecek" dedi.