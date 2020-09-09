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Haberler Politika Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Kosova Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

09.09.2020, 22:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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