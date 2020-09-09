‘Salgın sürecinden güçlenerek çıkacağız’

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısı, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, korona virüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. Ayrıca, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Zirveye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılan Erdoğan, açılışta şunları söyledi:

TÜRKİYE VE İRAN BELİRLEYİCİ

Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmamız Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biridir. Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attık. Beşinci toplantımızı 2018'de Ankara'da yapmıştık. Maalesef salgın nedeniyle bu toplantıyı videokonferansla yapmak zorunda kaldık. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber işbirliğimizin tekrar eski seviyeye geleceğine inanıyorum.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz yardım malzemeleriyle İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah salgın sürecinden bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum. Bakanlarımıza önemli görevler düşüyor. Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı ifade etmek isterim.



RUHANİ: BÖLGENİN İKİ BÜYÜK GÜCÜYÜZ

TÜRKİYE ve İran arasındaki münasebetlerin iyi komşuluk, ortak kültürel değerler, karşılıklı saygı, çıkarların korunması, istikrar, güvenlik ve barış temelinde geliştiğini dile getiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, "Tarih boyunca sağlam temeller üzerine kurulan Türkiye-İran ilişkileri bölgenin iki büyük gücünü bir arada tutmuştur. İki ülkeye yönelik düşmanlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka yol yok" dedi.

HASAN AY

Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı