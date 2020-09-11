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Haberler Politika Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yolları Demirtaş’ta ayrıldı

ve Akşener’in yolları Demirtaş’ta ayrıldı

Genel Başkan Kemal Millet İttifakı'nın kapsamını terör örgütü 'nın siyasi uzantısı ile yeni kurulan partiler Gelecek Partisi ve Deva Partisi'yle genişletme çabasını sürdürürken seçimlerde işbirliği yaptığı İP ile arasındaki HDP krizi de bir kez daha gözler önüne serildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yolları Demirtaş’ta ayrıldı
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'i terör bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ayırdı. Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında Demirtaş'ı yere göğe sığdıramadı, hatta 'şeref madalyası' taktı. Akşener ise cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' diyerek içeri geçerdik" sözlerine cevap verdi. Siyasette yeni polemik yaratan sözlere Akşener, "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" yanıtını verdi.

EVRİN GÜVENDİK

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