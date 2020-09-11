Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yolları Demirtaş’ta ayrıldı

Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'i terör bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ayırdı. Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında Demirtaş'ı yere göğe sığdıramadı, hatta 'şeref madalyası' taktı. Akşener ise cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' diyerek içeri geçerdik" sözlerine cevap verdi. Siyasette yeni polemik yaratan sözlere Akşener, "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" yanıtını verdi.

EVRİN GÜVENDİK