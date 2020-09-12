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Haberler Politika CHP’li Böke’den özel sektöre küstah tehdit

’li Böke’den özel sektöre küstah tehdit

CHP’li Böke’den özel sektöre küstah tehdit
Giriş Tarihi: 12.9.2020

CHP kanadından gelen skandal açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Sert ve yersiz çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, özel sektör ile yapılan anlaşmaları CHP iktidarının tanımayacağını ifade ederek, "Müzakere falan yok, bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz" dedi. CHP'ye yakın bir teleöizyon kanalının yayınına katılan parti genel sekreteri Selin Sayek Böke, moderatör Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtladı. Ertürk, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel sektördeki şirketlere el koyma tehdidini Böke'ye hatırlattı. Böke de Genel Başkanı'nın tavrını 'Yüzde yüz' sözleri ile onaylarken, Ertürk'ün 'Birçok anlaşma var. Uluslararası anlaşmalar var. Bunu nasıl yapacaksınız?' sözleri sonrası küstah tehditler savurdu.

'MÜZAKERE FALAN YOK'
ÖZEL sektördeki firmaların anlaşmalarını yok sayacaklarını ifade eden Böke, firmalara el koyacaklarını ifade etti. "Ne müzakeresi yapacağız?" diyen Böke, "Müzakere falan yok. Buraya yazacağız, 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz. Devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Böke'nin her kesimden tepki çeken bu sözleri, CHP'nin diktatör yönetim sevdasını da bir kez daha açık etmiş oldu.

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