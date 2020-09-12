HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis

HDP Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Mahkeme Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Kararın bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi de kararlaştırdı.