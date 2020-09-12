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Haberler Politika HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis

’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis

HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis
Giriş Tarihi: 12.9.2020

HDP Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Mahkeme Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Kararın bir örneğinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi de kararlaştırdı.

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