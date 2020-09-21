75 yıllık BM tarihinde ilk

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu, 75 yıllık tarihinde ilk kez sanal ortamda toplanacak. Liderlerin konuşmalarını içeren video mesaj, BM Genel Kurul Salonu'nda gösterilecek. Genel Kurul'un ilk günü olan yarın üçüncü sırada konuşmasını yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlar verecek. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından üçüncü sırada konuşma yapacak olan Erdoğan'ın, son dönemde gerginliğin arttığı Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili de mesajlar vermesi bekleniyor. BM'nin tarihi genel kuruluna, Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, büyükelçi Volkan Bozkır başkanlık edecek.