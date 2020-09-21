Mesut Yılmaz’ın tedavisi sürüyor

MESUT Yılmaz'ın sağlık durumu ve sosyal medyada ortaya atılan 'hayatını kaybetti iddiaları' ile ilgili birinci ağızdan açıklama geldi. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın mayıs ayında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında İstanbul'da tedavisine devam ediliyordu. Eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Berna Yılmaz, Mesut Yılmaz'ın hastane odasında tedavisinin devam ettiğini yoğun bakımda olmadığını belirterek hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.