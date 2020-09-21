‘Yunan paçavrası bir utanç vesikası’

Yunan gazetesinde yer alan çirkin ifadelerin Yunan halkı dahil sağduyulu hiç kimse tarafından kabul edilemeyeceğini söyleyen Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

'KARA BİR LEKE'

"HABERCİLİKLE alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."



SAKELLAROPULU'DAN YENİ PROVOKASYON

DOĞU Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Kesimi ziyareti öncesi yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gibi gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi



D. AKDENİZ'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

YÜKLÜ miktarda doğalgaz zenginliğinin tespit edilmesinin ardından dünyanın gözünü diktiği Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerinden geri atmayan Türkiye, bölgedeki sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.