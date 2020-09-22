100 yıllık bayrak Mısır’dan gelmiş

İspanya'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat'ın 2007'de gittiği Melbourne'den getirip Kuşadası'ndaki müzeye bağışladığı 100 yıllık Türk bayrağının, Avustralyalı bir asker tarafından Mısır'dan alındığı ve evindeki tahta bir sandıkta saklandığı iddia ediliyor. Müzede sergilenen 100 yıllık bayrakla ilgili detaylara Yeni Asır ulaştı.

MISIR'DAN SATIN ALMIŞ

Bayrağın üzerindeki "C. L. Baring" isminden yola çıkan Gelibolu Dostluk Derneği Başkanı ve tarihçi araştırmacı Dr. Vecihi Başarır, "Bu askere ait 45 sayfalık bilgi buldum. Askerin savaşta tüm anılarını gün gün kaleme aldığı tarihi belgedeki el yazısıyla bayrağın üzerindeki imza aynı elden çıkmış, ancak Baring Çanakkale'de savaşmış bir Anzak askeri değil" diye konuştu. Anzak askerinin bayrağı Mısır'dan aldığını söyleyen Başarır, "Avustralyalı asker Çanakkale Savaşı'nın sonuna doğru Ekim 1915'de gemiyle Mısır'a gitmiş, orada 6 ay kaldıktan sonra Batı Cephesi'ne gönderilmiş. Bence bayrağı buradan hatıra olarak aldı. Bayrak Gelibolu'da alınmış olsa günlüklerde mutlaka bu bilgi olurdu" ifadelerini kullandı.

YAZIŞMALAR YAPILDI

Bayrağın sergilendiği müzenin müdürü Melek Sözer ise, muharibimiz İbrahim Uzun'a yaptığı açıklamada, "Bayrakta bir isim keşfettik bu ismin kime ait olduğunu bilmiyoruz. Tam arkasında Turkey yazıyor. Bu isim o Anzak askerine mi ait bilinmiyor. Bir gizem var şu anda. Alınan son bilgi torun 2007 yılında 70 yaşında bir bey Melbourne yakınlarında yaşıyorken ailevi bir nedenle Sydney'e taşınmış. Şu anda öykünün bu kısmı maalesef eksik. Umarım bu haberlerle torun bulunur ve öykü bir şekilde tamamlanır" diye konuştu.

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