İyi Parti’de Çıray’a sandık şoku

İYİ Parti'nin 2'nci Olağan Kurultayı Ankara'da ANFA Altınpark'ta 'Millet Bizi Çağırıyor' sloganıyla gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olarak girdiği seçimde ayrıca Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri de belli oldu. 50 kişinin yer alacağı GİK için anahtar liste oluşturuldu. Genel Başkan Akşener 100 kişiden oluşturduğu anahtar listeye İzmir'den 3 ismi yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu listede yer almadı. Dervişoğlu'nun meclis görevinden dolayı GİK'e aday olmadığı öğrenildi. 100 kişilik listede Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, geçtiğimiz genel seçimde İzmir'den milletvekili adayı olan M. Cem Özdemir ve İzmir Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Furkan Tuna yer aldı.

OPERASYON YAPILDI İDDİASI

ÇARŞAF listeyle yapılan oylamanın neticesi gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıktı. Gün içinde Aytun Çıray'a karşı çizik operasyonu yapılacağı iddia edilmişti. Partinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın yazılmayacak isimlerin yer aldığı ikinci bir listeyi hazırladığı öne sürüldü. Bu listede Çıray ve bazı vekillerin yer almadığı ifade edildi. Seçim sonucunda Çıray liste dışı kaldı. Çıray'la birlikte İzmir'den anahtar listeye giren 2 isim de 50 kişilik GİK'te kendine yer bulamadı. Böylece İzmir İl Teşkilatı'ndan kimse GİK'e girememiş oldu.



'MERKEZ SİYASETÇİLERİN TASFİYESİ'

AYTUN Çıray, oy sayımı sırasında kendisinin yer almadığı listeyi sosyal medyadan paylaştı ve "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru, İsmet Sezgin'in yeğeni ve bendeniz bunun işareti. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Çıray 'isimleri açıklayın' çağırıları üzerine ise "Her şeyin yeri ve zamanı var" yanıtını verdi.