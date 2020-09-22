  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika “Serrac’ın istifası Libya ile anlaşmaları etkilemez”

“Serrac’ın istifası ile anlaşmaları etkilemez”

“Serrac’ın istifası Libya ile anlaşmaları etkilemez”
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya Ulusal Mutaba-kat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa kararının Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğini söyledi. Kalın, "Bu anlaşmalar siyasi süreç-ten etkilenmez, çünkü bunlar hükümetin aldığı karar, şahısların aldığı karar değil. Başkanlık Kon-seyi'nin aldığı kararlar geçerliliği-ni aynen koruyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Serrac’ın istifası Libya ile anlaşmaları etkilemez” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA