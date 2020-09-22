“Serrac’ın istifası Libya ile anlaşmaları etkilemez”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya Ulusal Mutaba-kat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa kararının Türkiye ile yapılan anlaşmaları etkilemeyeceğini söyledi. Kalın, "Bu anlaşmalar siyasi süreç-ten etkilenmez, çünkü bunlar hükümetin aldığı karar, şahısların aldığı karar değil. Başkanlık Kon-seyi'nin aldığı kararlar geçerliliği-ni aynen koruyor" dedi.