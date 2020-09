CHP liderinin önerisi hayrete düşürdü

KORONA virüs ile mücadeleye ilişkin sunduğu çözüm önerisi ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün de normalleşme sürecine ilişkin fikirleriyle duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Daha önce virüsle mücadelenin çok basit olduğunu savunan ve "Bulaşmayı önle, bulaşırsa tedavi et. Çözüm bu kadar basit" diyen Kılıçdaroğlu, dün de kahvehanelerde her oyunda yeni deste kağıt açılmasını önerdi. CHP lideri, "Kahvehaneler açık oyun oynamak yasak. Halbuki her oyunda yeni deste açın çözüm bu kadar basit. Kimsenin aklına gelmiyor mu bu?" ifadelerini kullandı.