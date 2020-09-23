Jeffrey, YPG’ye güvence vermiş!

ABD'NİN Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gün Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle bir araya geldi. Jeffrey,YPG/ PKK elebaşları ile yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini iddia ederek güvence verdiği ortaya çıktı.