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Haberler Politika CHP’li başkan liderinin izinde

’li başkan liderinin izinde

CHP’li başkan liderinin izinde
Giriş Tarihi: 24.9.2020

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korona virüse karşı kahvelerde 'Her oyunda yeni kağıt açılsın' önerisi gündemi meşgul ederken, partinin Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz şekilde kağıt oynarken görüntülendi. Lokalde oyun oynayan diğer kişilerin de maskesiz olması gözden kaçmadı. Kahvehanelerde oyun oynanmasının yasaklanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kahvehaneler açık ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit" ifadelerini kullanmıştı.

SEBAHATTİN ALP

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