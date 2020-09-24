Fransa’nın iddiasına karşı gözler NATO raporunda

FRANSA'NIN, Türk fırkateynlerinin Libya açıklarında Fransız gemilerini taciz ettiği iddiasıyla ilgili NATO incelemesi sürerken, NATO'ya Fransız fırkateyninin usule aykırı davrandığını raporlarla gözler önüne seren Ankara, haklılığını ortaya koyan raporun açıklanmasını bekliyor. Son aşamaya gelen raporda Fransız makamlarının taciz iddiasını somut delillerle sunmadığı öğrenildi. Fransa'nın iddiası üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla üç haftalık ayrıntılı bir çalışma yapıldı, 130 sayfalık rapor hazırlandı.

PARİS'İN İDDİALARI YERSİZ

PARİS'İN iddialarını desteklemekten uzak olduğu öne sürülen raporun kesin bir sonuç belirtmediği ancak Türk personelin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımına teşekkür edildiği bilgisine ulaşıldı. NATO soruşturmasına gerekli teknik detayları içeren raporlar sunan Türkiye, olayın aslının, Fransız gemisinin NATO usullerini dikkate almayarak, üç Türk gemisinin ilerlediği konvoyun arasına 20 deniz mili süratle girmek suretiyle tehlikeli bir manevra yapması olduğunu açıklamıştı.

BETÜL USTA