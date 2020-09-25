Altınyol’da sağ şerit toplu taşımaya

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kent genelinde ulaşımın daha konforlu hale getirilmesi için yapılacak çalışmaları anlattı. Öncelikli hedeflerinin toplu ulaşımın konfor düzeyinin artırılması olduğunu söyleyen Gökçe, Altınyol sahil hattı ile Anadolu Caddesi Soğukkuyu arasında başlayan ilave şerit uygulamasının iyi sonuç verdiği ifade etti. Altınyol için düşündükleri önemli bir planı da anlatan Gökçe, "Altınyol'da sabah-akşam trafiğinde ilave şerit uygulaması oturduğu anda en sağ şeridi toplu taşıma araçlarına ayıracağız. Bunun için özel bir boya ve uyarıcılar kullanacağız. Bariyer koymayacağız" dedi.

'BÜYÜK PRESTİJ KAYBI'

BUĞRA Gökçe, bulunduğu konumdaki işletmeler ve kötü amaçlı kullanım nedeniyle Kordon'un prestij kaybına uğradığını da kaydetti. Gökçe, "Araç giriş-çıkışı için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yaya öncelikli bir Kordon için planlamalar yapılıyor. Bu; Kordon'un tamamen araç trafiğine kapatılması anlamına gelmiyor. Halkımıza sormadan burada bir çalışma yapmayız" diye konuştu.