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Haberler Politika Başkan Erdoğan Sara için talimat verdi

Başkan Erdoğan Sara için talimat verdi

Başkan Erdoğan Sara için talimat verdi
Giriş Tarihi: 25.9.2020

SURİYE'NİN Halep kentinden 8 yıl önce Kocaeli'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara'nın işitme engeli bulunuyordu. Hayırseverlerin girişimleriyle 3 gün önce Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldı. İlk defa sesleri duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrenen Başkan Erdoğan, Sara'nın tedavi edilmesi için talimat verdi. Birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından Sara hem işitip hem de konuşabilecek.

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