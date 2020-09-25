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Haberler Politika “Doğu Akdeniz’de diplomasiden yanayız”

’de diplomasiden yanayız”

İletişim Başkanlığı'nca 'nin 'deki hakkaniyet ve işbirliği vizyonu ile bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi.

“Doğu Akdeniz’de diplomasiden yanayız”
Giriş Tarihi: 25.9.2020

Konferansın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz hakkında son yıllarda birçok şey söylendiğini anımsatarak, "Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi yeni imparatorluklarının doğum yeri olarak görüyor. Başkaları, burayı bir sonraki küresel çatışma noktası olarak değerlendiriyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise Mavi Vatanın bir parçası" dedi.

BIRLIKTE KORUMALIYIZ
TÜRKİYE'NİN son aylarda bu konuda dünyaya çok net mesaj verdiğini belirten Altun, "Doğu Akdeniz'de bulunacak çözüm iki ülkeyi kucaklayacak şekilde olmalı. Adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız. Uluslararası hukukun bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çıkanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. İşte bu yüzden Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana" ifadelerini kullandı.

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