‘İHA teknolojisinde dünyada öncüyüz’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dünyada İHA teknolojisini Türkiye'den daha iyi kullanan kimse olmadığını belirterek, "Bizim jandarmamız, polisimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu teknolojiyi son derece başarılı kullanıyor. Bu konuda Türkiye, muhteşem bir tablo ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat da artıyor. Onların bir kısmı kendi gizlimiz içerisinde gerçekleşen işler" dedi. Diyarbakır annelerinin eylemleri ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kopuşların da sürdüğüne vurgu yapan Soylu, "Son olarak 17. aileyle Irak'ın kuzeyinden getirdiğimiz, Erkan Akkuş ailesiyle buluştu" dedi.