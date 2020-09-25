‘İzmir Barosu Başkanı cübbeli müsvedde’

İZMİR Barosu Başkanı Özkan Yücel'in, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik saygısız açıklamasına MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu'dan sert tepki geldi. İzmir Barosu avukatlarının böyle bir başkana razı oldukları için zül içinde olduklarını belirten Kalyoncu, "Temennim, onurlu meslek mensuplarının bu avukat cübbeli müsveddeyi çöpe atmalarıdır" dedi.