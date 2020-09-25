Kıymalı börekli sendika kavgası

Demokratik Sağlık Sen Genel Merkezi, Ahmet Doğruyol başkanlığındaki 1 No'lu Şube'nin üzerine İzmir'de 2 No'lu şubeyi kurdu. Bunun ardından Doğruyol önderliğindeki 54 sendika üyesi genel merkezin olağan üstü genel kurulunun toplanması için dilekçe verdi. Genel Başkan Demircan, bu verilen 54 imzanın 39'unun bu üyelerin sendikadaki üyelik imzalarıyla farklılıklar tespit ettiklerini belirterek bununla ilgili tespit için savcılığa başvurduklarını söyledi. Bu arada sendikanın yetkili organlarının harekete geçtiğini ve genel denetleme kurulunun İzmir Şubesini denetlediğini söyleyen Demircan, "İlk başta denetleme kurulundaki 3 arkadaş Ahmet Doğruyol ile hareket etti. Ancak biz asıl kurul başkanı ve raportörünün hazırladığı raporu esas aldık. Ayrıca yönetim kurulu olarak biz de denetim yaptık. Burada Temmuz 2019-Mayıs 2020 arasında tam 52 bin liralık börek, et, kıyma ve makarna gibi gider kalemlerinin olduğu ortaya çıktı. Bu alımların sendikacılıkla ne alakası var? Bununla ilgili hukuk müşavirliğimiz alacak davası açtı, icra takibi başlattı. Hatta Doğruyol'un yardımcısı Ahmet Gümüş'ün maaşına da haciz konuldu" dedi.

'USULSÜZLÜK ÇIKMADI'

Suçlamaları kabul etmeyen Doğruyol ise, "Bu arkadaşlar hayatları boyunca 300-400 üyenin üzerine çıkamamışlar. Bizim geçişimizle 1200 üyelere geldi. Bunun üzerine Demircan baktı ki koltuk altından kayıyor, tuttu şubemizi ikiye böldü. Üye yaptığımız arkadaşlar da 'Ne oluyor?' dedi ve olağanüstü genel kurul istedi. O da bunun üzerine şubeyi kapattı. Ayrıca o imzaların sahte olması mümkün değil çünkü 54 kişinin 41'i noterden giderek olağanüstü genel kurul için bir daha imza verdi" dedi. Sendikanın 3 denetim kurulu üyesinin hazırladığı raporda işlemleriyle ilgili hiçbir usulsüzlük tespit edilemediğini ifade eden Doğruyol, "Sendika kapatıldıktan sonra denetim yapmak boştur. Biz görevi yaparken denetleme kurulu üyeleri denetlemeyi yaptılar. Raporu da genel merkeze gönderdiler. Hem biz o faturaları her ay genel merkeze imza ile verdik. Önce kabul edip sonra yanlıştı diyemez. Bunu dahi bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.





KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

USULSÜZ harcamalardan dolayı 1 No'lu şubeyi kapatma kararı aldıklarını söyleyen Demircan, "Doğruyol'dan bize şubeyi teslim etmesini istedik. Ben Ankara'daydım bizim genel başkan yardımcılarımızdan bir arkadaşa teslim etmişler ama eksik teslim etmişler. Demirbaş kayıt defterini vermemişler. Makam takımı, koltukları, üye kayıt formlarının bir kısmını, bilgisayarı teslim etmemişler. Üstelik bürodaki eşyaların genel merkezin gönderdiği parayla alındığı yönünde Ahmet Doğruyol'un disiplin kuruluna sevk edildiğinde kendi beyanı vardı. Biz de eksik eşyaları tespit ettik. Bunları kendisi taşımış. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi. Sendikaların bu şekilde anılmasının çok üzücü olduğunu belirten Demircan, "Burada 83 milyon insanın hakkı var. Bizim aidatlarımız hazineden ödeniyor. Onun için çok daha fazla hassasiyet göstermek gerekiyor" diye konuştu.



'BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞLEMLER BELGELİ'



SENDİKADAN götürdüğü eşyaların kişisel malları olduğunu söyleyen Doğruyol, "Makam takımı da bir doktor arkadaşındı. Aldık götürdük. Sendikanın eşyalarını da imza karşılığı kendilerine teslim ettik. Bizim tüm işlemlerimiz belgeli. Biz de atılan bu iftiralara suç duyurusunda bulunduk. Burası sivil toplum kuruluşu. Yargıya gidersin yargı karar verir, o zaman söylersin" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ