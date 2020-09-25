Portakal hakim karşısında

GAZETECİ Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle BDDK Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada dün hakim karşısına çıktı. 6 Nisan tarihli paylaşımı nedeniyle Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan savcılıkça yeni bir iddianame düzenlendiği bilgisi üzerine duruşma savcısı söz konusu iddianamenin birleştirilmesi için duruşmayı erteledi.