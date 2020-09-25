GAZETECİ Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle BDDK Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada dün hakim karşısına çıktı. 6 Nisan tarihli paylaşımı nedeniyle Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan savcılıkça yeni bir iddianame düzenlendiği bilgisi üzerine duruşma savcısı söz konusu iddianamenin birleştirilmesi için duruşmayı erteledi.
Portakal hakim karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.